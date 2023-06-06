小魚仙｜泰國選美冠軍Cosplay美人魚　網民：比女主角更震撼觀眾

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）正在上映，無論選角、劇情或製作都引起廣泛討論，成為近期最強流量密碼。不少名人網紅都Cosplay美人魚造型蹭熱度，當中包括今年於泰國美妙小姐（Miss Fabulous Thailand）選美中勇奪冠軍的Maeya Sunsun。

Maeya Sunsun版本的「美人魚」，獲網民大讚「青出於藍」。（IG圖片）

今年三月，誇性別人士Maeya Sunsun於選美中勝出引起一時轟動，事關她走騎呢路線，外貌被指撞樣《娃鬼回魂》（Child's Play）的「Chucky」，平時濃妝艷抹，私底下光頭模樣當真嚇親唔少人，擊敗一眾美女奪冠，著實跌爛好多副眼鏡。Maeya Sunsun的奇特外貌其實跟先天性遺傳疾病「家族性外胚葉發育不良」有關，導致眼距比較闊，自小飽受欺凌，但他沒有放棄自己，更成為一名人氣網紅。

短片中Maeya Sunsun被王子扯甩假髮，真係好瘋狂。（影片截圖）

日前她在Instagram分享Cosplay《小魚仙》的相片，仲找來王子跟她上演海邊拯救戲碼，相信大家都知《小魚仙》女主角Halle Bailey因外貌而飽受抨擊，Maeya Sunsun上妝後的樣子，遭網民恥笑「還原度極高」，甚至青出於藍，比原版更震撼觀眾。短片中她慘遭王子扯甩假髮露出光頭，拯救過程又比較似遇溺，爆笑度十足。

Maeya Sunsun獲選美冠軍引起不少爭議。（IG圖片）

Maeya Sunsun平時不忌諱騷光頭。（IG圖片）