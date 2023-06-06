璀璨帝國｜46億身家富婆Anna中風離世　曾送鑽石名牌贈親密小鮮肉

Netflix大熱真人騷《璀璨帝國》（The Bling Empire）揭開了現實亞裔富豪名媛於洛杉磯的離地生活，為了在名流奪得更高地位而你爭我奪瘋狂炫富，猶如現實版《我的超豪男友》，其中人氣極高的的日俄混血名媛Anna Shay驚傳昨日（5日）中風離世，終年62歲，其家人悲痛發表聲明證實噩耗。

Netflix大熱真人騷《璀璨帝國》（The Bling Empire）揭開了現實亞裔富豪名媛於洛杉磯的離地生活。（Netflix）

Anna驚傳昨日（5日）中風離世，終年62歲。（IG圖片/@annashay93）

「比華利山王后」Anna Shay是俄羅斯軍火商的後人，母親是日本文壇作家大泉黑石之父親Edward Shay是從事軍火生及國防科技生意，身家估計達6億美元（約46.8億港元）。在節目播出後Anna隨即成為觀眾的焦點，不少人都認為軍火商賺回來的錢都是不乾淨，為人一定是心狠手辣，更會做出不見得光的交易。不過Anna卻為人爽直，做事總是親力親為，對朋友更是好到誇張。看完節目都對Anna另眼相看，改變了富豪自我中心只懂炫富的印象。

Anna身家估計達6億美元（約46.8億港元）。（IG圖片/@annashay93）

節目中，Anna知道模特兒Kevin並不是有錢仔，故特別請名牌Dior派出專人帶最新服裝系列到家中，並邀請Kevin前來試衫，合身的衣服鞋履全部都送給Kevin，雖然價錢對Anna來說不算是甚麼，卻令Kevin感動不已。Anna對身邊的好友都非常好，除了邀請了Kelly到巴黎過生日，更不時動用私人飛機接法籍好友Florent請對方來洛杉磯陪Shopping，更特別為Florent舉行豪華派對，兼送上數十萬鑽石手鏈做生日禮物，寓意兩人的友誼永恆。

Anna知道模特兒Kevin並不是有錢仔，故特別請名牌Dior派出專人帶最新服裝系列到家中，並邀請Kevin前來試衫，合身的衣服鞋履全部都送給Kevin。（節目畫面）

Kevin是節目中另一人氣角色。（IG圖片）

Anna曾在訪問中表示，並沒有預料到自己會從《璀璨帝國》節目中獲得這麼大的成功，「我甚至沒有想到會在鏡頭前，我其實很害羞，只是順其自然地應對每一個情況。我只是做我自己。」對於Anna的離世，其家族發表聲明證實消息，有大批粉絲湧到Anna的Instagram留言悼念。

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