少林足球︱陳國坤林子聰罕有合體亮相 齊封田雞田啟文：行內賭神
撰文：莫匡堯
出版：更新：
Eric Kwok郭偉亮與劉浩龍主持的網絡節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）每集均會邀請娛圈名人擔任嘉賓，邊玩Poker邊傾談演藝經歷與趣事。日前節目邀請到電影《少林足球》三位師兄弟出席節目，三師兄「金鐘罩鐵布衫」田啟文、四師兄「鬼影擒拿手」陳國坤與六師弟「輕功水上飄」林子聰罕有合體亮相，與Eric Kwok、劉浩龍邊打Poker邊傾計，並由模特兒Angus張若錡擔任性感荷官。
「賭神」田啟文
林：「我哋本身同谷德昭有個麻雀局，我哋最主要打人嘅啫、就唔係打錢嘅，但係同田生打兩次嗱嗱聲踢佢出局。」原來田啟文的牌章極高，就算邊打電話，也能夠「食糊」，令林子聰等牌友非常頭痕。
林子聰更表示：「但係一路講電話佢又一路數緊番，又冇數錯喎……不如我哋直接過戶畀田生，叫佢唔好嚟啦！」連四師兄陳國坤也大讚：「佢數口精囉、頭腦清晰！」又指：「賭神！真係行內嘅賭神！」
而《少林足球》電影中，田啟文飾演的田雞，亦充份表現出田啟文的真實性格，林子聰在牌局期間分享：「嗰時《少林足球》嗰個角色真係為佢，直程喺佢嗰到睇到『我秒秒鐘幾廿萬上落，你叫我去踢波？你都黐線㗎你！』」更笑指田啟文講電話的時間，幾乎能夠作為電話測試電量。