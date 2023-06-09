《別叫我賭神》周潤發開工不忘跑步　號召劇組參與仲分享養生秘訣

由影帝周潤發，影后袁詠儀主演的電影《別叫我"賭神"》即將上映，發哥雖貴為國際巨星，但私下出名完全沒有架子，就在《別叫我"賭神"》拍攝期間，也大展暖男風範，令劇組上下打成一片。

發哥身為賭神，卻飾演一個逢賭必輸的中年漢。（《別叫我賭神》劇照）

在電影最新的幕後花絮片中，可以看到在鏡頭後發哥的招牌親民作風，令劇組眾人相處極之融洽。發哥在拍攝期間堅持每日跑步，他的跑步的熱誠感染了劇組，不論他去晨跑還是跑山，都能號召到同劇演員，包括廖啟智、方中信、柯煒林及盧慧敏等，及幕後工作人員一起參與。每天，發哥總帶領著數十人一起到處跑，劇組也因此慢慢變得熟絡起來。發哥也向劇組透露了他的不老養生秘訣，就是每天原地跑十五分鐘，於是劇組在等埋位期間都沒有浪費時間，一起原地跑。

發哥大領大家跑山。（《別叫我賭神》影片截圖）

發哥完成戲份之後還親自下廚，為劇組準備晚餐，一眾演員聚在一起有如家人般在飯桌上聊天，非常溫馨。發哥還為方中信送上生日驚喜，又經常萬歲請吃飯，在片場總是笑聲不絕。

有發哥在場，保證有啖好食。（《別叫我賭神》影片截圖）

發哥與智叔在《上海灘》已合作，今次亦成為最後一次合作。（《別叫我賭神》劇照）

《別叫我〝賭神〞》導演潘耀明非常感激發哥的親和力，令拍攝更加順暢。他說：「《別叫我〝賭神〞》是個溫情故事，當中講述了父子情和兄弟情。發哥令整個劇組在拍攝期間相處融洽，培養出演員之間的友情和默契，令他們的演出更加細膩真摰，比我心目中構想的場景更動人。」