周潤發楊紫瓊上海電影節重聚　發哥獲Michelle大讚︰你都好靚仔

第二十五屆上海國際電影節，昨日（9/6）開幕，兩部香港製作的電影《別叫我"賭神"》及《海關戰線》都有出席，其中《別叫我"賭神"》一眾主創團隊，由周潤發帶領袁詠儀、方中信、監製黃斌、出品人陳薈蓮（發嫂）、導演潘耀明、編劇莊文強及美術總監文念中等隻隻出席，在後台發哥發嫂更巧遇老友，奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle），大家都表現興奮相擁問好。



《別叫我"賭神"》創作團隊，由「自拍天王」發哥掌鏡，為眾人自拍合影留念。（電影公司提供）

在後台，（右起）周潤發、發嫂、楊紫瓊、陳凱歌導演，爭取時間合照留念。（電影公司提供）

發哥除代表《別叫我"賭神"》亮相電影節，他與楊紫瓊、陳凱歌都是今屆電影節的揭幕嘉賓，三位在後台重聚，楊紫瓊與發嫂一重逢即情不自禁緊緊相擁。楊紫瓊更笑言發嫂好高，高到像發哥一樣，發哥則輕描淡寫指︰「著咗高跟鞋。」

在後台，發嫂見到Michelle，大家已經連聲「Oh! My God」然後相擁在一起。（影片截圖）

隨後發哥便與Michelle相擁問好，同時亦讚楊紫瓊打扮得好漂亮，Michelle聽到都妙回︰「你都好靚仔！」發哥曾與楊紫瓊多次合作，二人重聚亦顯得格外興奮。近年成為跑步達人的發哥，在場的楊紫瓊及陳凱歌導演一有機會，都即時向發哥請教跑步心得，發哥亦毫不吝嗇分享跑步秘技！

二人上台前繼續夾稿，以免有錯漏，相當專業。（影片截圖）

2000年周潤發楊紫瓊合演的《臥虎藏龍》，揚威全球。（《臥虎藏龍》劇照）

周潤發與楊紫瓊合作多年，最為人記得是2000年，兩岸三地聯同美國合拍的《臥虎藏龍》，突破性地獲第73屆奧斯卡最佳外語片、最佳攝影（鮑德熹）、最佳藝術指導（葉錦添）及最佳原創音樂（譚盾）四大獎項，破了當時亞洲電影紀錄。