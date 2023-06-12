張雨綺直播帶貨稱「$699我都買不了襪子」　被批炫富微博發文道歉

張雨綺日前現身郝劭文的直播帶貨環節，推銷699人仔一張的羊毛被，期間她突然爆出一句「699我都覺得我都買不了個襪子」，引起網民熱議，不少人狠批她炫富、價值觀有問題，隨即登上了微博熱搜，迫使她出Post澄清及道歉，但網民似乎不太受落。

報導指張雨綺年收入過千萬，去年參與《乘風破浪的姐姐》時，向29位參加者每人送上過萬元護膚品，足見她有多富貴。（微博圖片）

支持張雨綺的網民認為她為了突顯產品性價比高，才會脫口而出說「699我都覺得我都買不了個襪子」，然而不少人回應指她的價值觀已壞掉，才會有這個想法，亦證明當明星賺錢很容易，花錢如流水，亦有人表示「貧窮限制了想像」，明星跟普通人消費習慣就是不一樣。

張雨綺爆出一句「699我都覺得我都買不了個襪子」，被網民圍剿登上微博熱搜。（網上截圖）

之後張雨綺在微博發文道歉:「很抱歉因為我的語言表達不完整引發了一些爭議。我的本意是想表達：羊毛很貴，有一些羊毛襪子699元都買不下來，但這次知名品牌的優質羊毛被可以給到這麼划算的價格，確實是很給力的。謝謝大家的指正，下次我盡可能語言表達更完整一些，避免引起誤會。」

張雨綺在微博出Post道歉。（網上截圖）

貼文一出，支持與批評聲音各半，不少人認為她沒誠意，根本看不起窮人，更恥笑她「何不食肉糜」，而粉絲就深信她只是心直口快，絕無針對別人的意思。有人翻舊帳指張雨綺炫富有前科，2021年曾公開表示：「我從來不會買一克拉以下的鑽石，因為一克拉以下的鑽石統稱為碎鑽，是不值錢的」，會講出「699襪子」絕不出奇。