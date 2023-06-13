別叫我賭神｜廖啟智《上海灘》結緣　周潤發︰和出色演員合作難得

由周潤發、袁詠儀、廖啟智、方中信、白只主演的電影《別叫我〝賭神〞》，即將於6月29日上映。戲中發哥飾演吹水輝，為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文。他和好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（白只 飾）經營一間理髮店。發哥跟智叔早在1980年的《上海灘》合作，今次再聚本應是歡樂事，可惜電影未上，智叔於2021年3月28日因病逝世，電影公司今日（13/6）發出製作特輯，還見到發哥當日高興能與老柏檔合作，不勝唏噓。



發哥與智叔在電影中再聚，可惜就成了永別之作。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

在製作特軒中，廖啟智覺得《別叫我〝賭神〞》是一部破格的合家歡電影，「當中有勵志、有親情，亦有大量喜劇元素，講到發哥、我、白只是三個人經營一間髮型屋，大家好有默契，熟習了知道大家脾性。」

《上海灘》一幕成教材

智叔與發哥的默契一直都有，早在1980年拍攝《上海灘》時已有，其中一幕演出更成為電視圈的經典。事緣故事講發哥飾演的許文強被呂良偉飾演的丁力斬手指，隨後落荒而投靠陳祥貴（廖啟智 飾）。

聯同白只，成為理髮店三兄弟。（《別叫我〝賭神〞》影片截圖）

一幕講到發哥食粥期間突然手指痛到濁親，但演出時發哥用力得滯，將口中的粥噴到智叔身上。當時是新人的智叔沒有慌張，反而冷靜地演下去，還問︰「文哥，你冇事嘛？文哥，你唔好嚇我呀！」這次淡定演出被監製留意到，不單沿用到劇集內，更成為藝訓班教材，教導學員執生。

周潤發︰有機會再碰埋係一件好開心嘅事

在製作中，發哥都高興能再次跟智叔等一眾老朋友合作。周潤發︰「好嘅演員有好多，又好難得大家識咗咁耐，有機會再碰埋一齊係一件好開心嘅事，可以和出色的演員合作很難得。」