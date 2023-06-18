林子聰劉偉強片場撞鬼裝香上攝影機　田啟文買中鬼屋結局竟然係咁

Eric Kwok郭偉亮與劉浩龍主持的網絡節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）每集均會邀請娛圈名人擔任嘉賓，邊玩Poker邊傾談演藝經歷與趣事。早前節目邀請到電影《少林足球》三位師兄弟出席節目，田啟文、陳國坤與林子聰罕有合體亮相，與兩位主持邊分享香港電影影壇趣事，並由模特兒Angus張若錡擔任性感荷官。

日前《少林足球》三位師兄弟田啟文、林子聰與陳國坤一同出席節目《圓桌德州撲克》與Eric Kwok郭偉亮、劉浩龍邊傾計邊打牌。（《圓桌德州撲克》影片截圖）

田啟文買鬼屋畀鬼砸

節目中，電影監製田啟文分享到一則靈異事件，他表示首次置業時，竟然從二手樓市場買到鬼屋，並有「畀鬼砸」的靈異經驗。田啟文表示：「無啦啦就畀……我哋叫『畀鬼砸』，完全唔郁得。如是者咁樣砸咗好耐，我話究竟係男定係女嚟呢？」陳國坤隨即笑指：「女嚟嘅就冇所謂啦！」田啟文續指：「咁我又冇刻意問啲師傅，咁又唔見佢搞我，咁咪由佢囉！」

田啟文在節目上分享指自己首次置業便買到鬼屋，更長期「畀鬼砸」。（《圓桌德州撲克》影片截圖）

田啟文更表示，自己曾問纏繞在家中的鬼「攞冧把」買六合彩，田啟文笑指事件其實頗「陰公」，他表示：「係真係報夢咁嘅，佢報咗三個字，咁我咪走去買六合彩，攞10蚊走去買，攞10蚊走去買就中咗100蚊。」然後他便用贏來的100蚊再買六合彩：「然後我再用嗰三個字走去買，寫咗10張、拖唔同冧把，買到最尾嗰張又買唔到，剩係買咗9張。咁諗住攞返個本，咁一對，一張中咗三獎，然後幾張係中咗其他，冇買嗰張係中頭獎。」但田啟文表示當時六合彩數字比現今少，而彩池亦相對沒有現今的龐大，頭獎其實亦只有三十多萬。

田啟文更表示曾問鬼魂「攞冧把」買六合彩，誰知只買到九張，買不成的一張卻是頭獎號碼。（《圓桌德州撲克》影片截圖）

最後，被問及鬼魂的下落時，田啟文表示有一位朋友到他家中借宿一宵：「咁半夜我聽到佢喺到鬼殺咁嘈，我以為佢發開口夢啦，我又冇嘢、咁就繼續瞓啦！第二日朝頭早起身，我話『你做乜鬼尋晚喺到半夜喺到嘈？』跟住佢就即刻彈起身話『你屋企有嘢啊！』我都唔記得咗啊！然後佢話佢（鬼魂）踩佢，然後佢就醒，跟住佢識法（法術）就打，就滅咗佢！」田啟文表示原來朋友懂得茅山法術，然而自己對朋友的技術卻一直不知情。

在田啟文家中的鬼魂，最後卻被偶然借宿的朋友以茅山法術消滅。（《圓桌德州撲克》影片截圖）

劉偉強對攝影機上香

提到靈異事件，林子聰亦提到參與某次拍攝的經歷：「我就試過一次，部機唔郁，拍菲林Roll極都Roll唔到，一Roll就停，又唔係冇電、咩都Check過晒都冇事。咁劉偉強（導演/攝影師）就講句粗口先，然後返轉頭，唔好拍！然後叫個助手裝香。咁我哋就『裝香？裝咩呢？』裝喺佢部機到啊！插喺部機到啊！跟住插咗落去一陣間Roll到喇！乜都冇搞過！」表示類似的拍攝靈異事件，自己也僅遇過一次。

林子聰分享一次與劉偉強導演拍戲期間的靈異事件，指因為菲林攝影機Roll不到而裝香。（《圓桌德州撲克》影片截圖）