2023暑期電影｜90年代男神大戰　發哥福伯靚佬湯仲有《掃毒3》

暑假未正式開始,5、6月的電影檔已鬥得如火如荼,《變形金剛》率先出手後,又到《閃電俠》迎戰,不過一切都係起步,好戲仲喺後頭。由6月底開始,先有年屆80仲行得跑得的福伯夏里遜福的《奪寶奇兵:命運輪盤》開啟,同日又有香港人至愛發哥周潤發的《別叫我"賭神"》,7月中有靚佬湯告魯斯的《職業特工隊:死亡清算 上集》,香港仲有三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂首次聚首的《掃毒3之人在天涯》,個個星期有好戲你睇。



預告呢一幕回春,由福伯變福仔,都夠晒話題。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

29/6《奪寶奇兵:命運輪盤 》、《別叫我"賭神"》《露比格曼:海怪神話》

年屆80歲的夏里遜福,由39歲開始接拍這角色,到2008年65歲,拍埋《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)以為告一段落,殊不知到80歲仲有得拍埋個終極篇,更難得係福伯到今時今日,仲行得跑得鞭鞭有力,今次更講明︰「這是系列最終章,這是我最後一次飾演這角色。」而看過預告,故事似乎會回到過去,因為今次任務係去搵可改變歷史的「命運輪盤」,相當有睇頭。

發哥由賭神變賭仔,仲有《少年賭神》女友袁詠儀飾演自己老婆,平行時空中再相遇。(《別叫我"賭神"》劇照)

我們更可看到智叔的最後演出。(《別叫我"賭神"》劇照)

至於香港代表,就有68歲繼續通山跑的發哥周潤發,今次更「打爛」自己招牌,在電影《別叫我"賭神"》做一個逢賭必輸嘅賭仔,因為前度帶來一個自閉症小朋友,而改變自己戒賭兼鑽研跑步,改變埋自己一生。電影除了發哥外,幕前陣容仲有影后袁詠儀,已故金像最佳男配角廖啟智,金像最佳新演員及男配角白只。

十六歲少女露比格曼,驚現自己擁有神一般海怪血統。(《露比格曼:海怪神話》劇照)

動畫方面有《露比格曼:海怪神話》(Ruby Gillman, Teenage Kraken),由夢工場動畫製作,講述可愛卻害羞的十六歲少女露比格曼,一直被虎媽嚴禁跟任何在海灘玩的孩子接觸,更絕不能下水。直到她意外地破戒後,驚現自己擁有神一般海怪血統,乃「海怪戰后」後裔,更命中注定要繼承她「七海戰后」祖母的女王寶座。

延續《兒凶》及《兒凶續集》,這次再聚焦林拔一家,受到惡靈侵擾。(《兒凶:血色大門》劇照)

6/7《兒凶:血色大門》、《元素大都會》

驚慄大師温子仁再次率領《兒凶》、《詭屋驚凶實錄》、《恐懼鬥室》賣座幕後班底,聯同頭兩集原班人馬驚嚇回歸!新一集《兒凶:血色大門》(Insidious: The Red Door)由鬼王柏德烈韋遜主演及首次執導。延續《兒凶》及《兒凶續集》,這次再聚焦林拔一家,當初受到惡靈侵擾的大仔戴爾頓已升上大學,本以為已經擺脫陰魂糾纏的佐舒,為了一了百了,唯有聯同兒子闖進陰森靈異的暗界最深處,一步一步揭開塵封多年的家族闇黑過去,面對前所未見的夢魘恐懼,才能終結一切!

粵語版特別請來彼思忠粉,一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音。(《元素大都會》劇照)

動畫方面,有迪士尼與彼思全新爆笑原創鉅製《元素大都會》(Elemental),一個以水、火、土和空氣四大元素組成的物極大作反新世界。為突出不同元素之間的水火不容,粵語版特別請來彼思忠粉,一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音,分別聲演主角水先生劉滴水(阿水)和火小姐苗小焰 (小焰),充滿神奇的化學作用。

睇製作特輯,呢幕更加係湯告魯斯親身上陣。(《職業特工隊:死亡清算上集》影片截圖)

(《職業特工隊:死亡清算上集》影片截圖)

11/7《職業特工隊:死亡清算 上集》

繼《壯志凌雲獨行俠》創出票房佳續,湯告魯斯又回到M.I.系列,來到第七集《職業特工隊:死亡清算 上集》(Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One)。今集伊頓亨特(湯告魯斯 飾)和隊友捲入歷來最危險的任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡份子手中,伊頓和隊友必須及時攔截,才可搶救未來,免全球陷於災難。致命的時間競賽開始,來自伊頓過去經歷的暗黑力量亦同時逼近…面對神秘又無所不能的敵人,伊頓豁出一切,即使犧牲自己及他最關心的人,也要完成這次任務!

《Barbie芭比》的劇情相當神秘,未知眾多版本Barbie與Ken會發展出怎樣的故事。(電影截圖)

20/7《Barbie芭比》《奧本海默》

由開拍《Barbie芭比》(Barbie)覺得無稽,到睇到預告後覺得想睇,似乎仲係幾癲喪設計。故事講乜電影公司一直冇流出,只講到︰「芭比樂園裡過住100%完美生活,是世上最完美的一件事!除非你擁有無比危機意識,又或者,你正正是樂園裡的阿Ken 咁就難搞啲了… 」唔知拍咩出嚟,所以特別想睇。金像提名影星瑪歌羅比及賴恩高斯寧分別飾演芭比和Ken,並聯同一眾巨星包括姬蒂麥潔諾、米高施拿、韋爾法路、愛瑪麥基、劉思慕、莎朗朗妮、海倫美蘭等傾巢演出。

今年真真正正核爆級作品。(《奧本海默》劇照)

今年暑假真真正正一部核彈級巨製︰《奧本海默》(Oppenheimer)。由斯里安梅菲(Cillian Murphy)飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默(J. Robert Oppenheimer),艾美莉賓特(Emily Blunt)飾演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳(Katherine “Kitty” Oppenheimer),仲有羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演美國原子能委員會創會成員之一劉易斯斯特勞斯(Lewis Strauss)。導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)更話要棄用CG拍攝,核爆都冇CG,真係核爆級。

(《掃毒3:人在天涯》海報)

27/7《掃毒3之人在天涯》

《掃毒》系列來到第三集《掃毒3之人在天涯》,由三大影帝聯手劉青雲、郭富城、古天樂,故事講毒梟康素差(劉青雲 飾)一直帶著手下張建行(郭富城 飾)從事毒品交易,新加入的成員歐志遠(古天樂 飾)也因一次意外與兩人成生死之交,三人情同手足。 康素差在香港的販毒生意被警方調查後,帶團隊逃到金三角發展,卻意外發現身邊藏有臥底。今次更是三位影帝首度同場,預告更見出動埋飛機大炮,唔講得笑。

3/8《鬼咁多大屋》《極悍巨鯊2:深溝》

《鬼咁多大屋》(HAUNTED MANSION)迪士尼繼《幻險森林奇航》 後,又一重磅鉅製《鬼咁多大屋》。一屋金像提名巨星奧雲韋遜 (Owen Wilson)、珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis)、謝拉力圖 (Jared Leto)、丹尼迪維圖 (Danny DeVito)、拉基夫史丹費爾 (LaKeith Stanfield) 等,陪你又驚又喜,展開刺激搞鬼歷險!兩母子新買了一間大屋,卻發現屋裡陰魂不散,十分猛鬼!於是找來一班所謂通靈專家,包括神父、靈媒、導遊和歷史學家,各施各法幫手驅魔。

(《鬼咁多大屋》海報)

《極悍巨鯊2:深溝》(MEG 2: THE TRENCH)一開拍,最大消息唔係全員回歸,係有中國戰狼吳京加盟。上集型佬男主角積遜史達頓(Jason Statham)將與《戰狼》動作巨星吳京,倆人一起潛入未知水域,帶領一個大無畏的研究團隊探索海洋最深處,與多隻巨鯊世紀大對決,觀眾腎上腺素集體狂飈。今次除了有多隻無情的巨齒鯊,仲會有巨型怪物等加盟,地球的安危,交畀兩位喇!