2023暑期電影｜90年代男神大戰　發哥福伯靚佬湯仲有《掃毒3》

暑假未正式開始，5、6月的電影檔已鬥得如火如荼，《變形金剛》率先出手後，又到《閃電俠》迎戰，不過一切都係起步，好戲仲喺後頭。由6月底開始，先有年屆80仲行得跑得的福伯夏里遜福的《奪寶奇兵：命運輪盤》開啟，同日又有香港人至愛發哥周潤發的《別叫我"賭神"》，7月中有靚佬湯告魯斯的《職業特工隊：死亡清算 上集》，香港仲有三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂首次聚首的《掃毒3之人在天涯》，個個星期有好戲你睇。



預告呢一幕回春，由福伯變福仔，都夠晒話題。（《奪寶奇兵：命運輪盤》劇照）

29/6《奪寶奇兵：命運輪盤 》、《別叫我"賭神"》《露比格曼：海怪神話》

年屆80歲的夏里遜福，由39歲開始接拍這角色，到2008年65歲，拍埋《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）以為告一段落，殊不知到80歲仲有得拍埋個終極篇，更難得係福伯到今時今日，仲行得跑得鞭鞭有力，今次更講明︰「這是系列最終章，這是我最後一次飾演這角色。」而看過預告，故事似乎會回到過去，因為今次任務係去搵可改變歷史的「命運輪盤」，相當有睇頭。

發哥由賭神變賭仔，仲有《少年賭神》女友袁詠儀飾演自己老婆，平行時空中再相遇。（《別叫我"賭神"》劇照）

我們更可看到智叔的最後演出。（《別叫我"賭神"》劇照）

至於香港代表，就有68歲繼續通山跑的發哥周潤發，今次更「打爛」自己招牌，在電影《別叫我"賭神"》做一個逢賭必輸嘅賭仔，因為前度帶來一個自閉症小朋友，而改變自己戒賭兼鑽研跑步，改變埋自己一生。電影除了發哥外，幕前陣容仲有影后袁詠儀，已故金像最佳男配角廖啟智，金像最佳新演員及男配角白只。

十六歲少女露比格曼，驚現自己擁有神一般海怪血統。（《露比格曼：海怪神話》劇照）

動畫方面有《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken），由夢工場動畫製作，講述可愛卻害羞的十六歲少女露比格曼，一直被虎媽嚴禁跟任何在海灘玩的孩子接觸，更絕不能下水。直到她意外地破戒後，驚現自己擁有神一般海怪血統，乃「海怪戰后」後裔，更命中注定要繼承她「七海戰后」祖母的女王寶座。

延續《兒凶》及《兒凶續集》，這次再聚焦林拔一家，受到惡靈侵擾。（《兒凶：血色大門》劇照）

6/7《兒凶：血色大門》、《元素大都會》

驚慄大師温子仁再次率領《兒凶》、《詭屋驚凶實錄》、《恐懼鬥室》賣座幕後班底，聯同頭兩集原班人馬驚嚇回歸！新一集《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）由鬼王柏德烈韋遜主演及首次執導。延續《兒凶》及《兒凶續集》，這次再聚焦林拔一家，當初受到惡靈侵擾的大仔戴爾頓已升上大學，本以為已經擺脫陰魂糾纏的佐舒，為了一了百了，唯有聯同兒子闖進陰森靈異的暗界最深處，一步一步揭開塵封多年的家族闇黑過去，面對前所未見的夢魘恐懼，才能終結一切！

粵語版特別請來彼思忠粉，一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音。（《元素大都會》劇照）

動畫方面，有迪士尼與彼思全新爆笑原創鉅製《元素大都會》（Elemental），一個以水、火、土和空氣四大元素組成的物極大作反新世界。為突出不同元素之間的水火不容，粵語版特別請來彼思忠粉，一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音，分別聲演主角水先生劉滴水（阿水）和火小姐苗小焰 （小焰），充滿神奇的化學作用。

睇製作特輯，呢幕更加係湯告魯斯親身上陣。（《職業特工隊：死亡清算上集》影片截圖）

（《職業特工隊：死亡清算上集》影片截圖）

11/7《職業特工隊：死亡清算 上集》

繼《壯志凌雲獨行俠》創出票房佳續，湯告魯斯又回到M.I.系列，來到第七集《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）。今集伊頓亨特（湯告魯斯 飾）和隊友捲入歷來最危險的任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡份子手中，伊頓和隊友必須及時攔截，才可搶救未來，免全球陷於災難。致命的時間競賽開始，來自伊頓過去經歷的暗黑力量亦同時逼近…面對神秘又無所不能的敵人，伊頓豁出一切，即使犧牲自己及他最關心的人，也要完成這次任務！

《Barbie芭比》的劇情相當神秘，未知眾多版本Barbie與Ken會發展出怎樣的故事。（電影截圖）

20/7《Barbie芭比》《奧本海默》

由開拍《Barbie芭比》（Barbie）覺得無稽，到睇到預告後覺得想睇，似乎仲係幾癲喪設計。故事講乜電影公司一直冇流出，只講到︰「芭比樂園裡過住100%完美生活，是世上最完美的一件事！除非你擁有無比危機意識，又或者，你正正是樂園裡的阿Ken 咁就難搞啲了… 」唔知拍咩出嚟，所以特別想睇。金像提名影星瑪歌羅比及賴恩高斯寧分別飾演芭比和Ken，並聯同一眾巨星包括姬蒂麥潔諾、米高施拿、韋爾法路、愛瑪麥基、劉思慕、莎朗朗妮、海倫美蘭等傾巢演出。

今年真真正正核爆級作品。（《奧本海默》劇照）

今年暑假真真正正一部核彈級巨製︰《奧本海默》（Oppenheimer）。由斯里安梅菲（Cillian Murphy）飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer），艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳（Katherine “Kitty” Oppenheimer），仲有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演美國原子能委員會創會成員之一劉易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）。導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）更話要棄用CG拍攝，核爆都冇CG，真係核爆級。

（《掃毒3：人在天涯》海報）

27/7《掃毒3之人在天涯》

《掃毒》系列來到第三集《掃毒3之人在天涯》，由三大影帝聯手劉青雲、郭富城、古天樂，故事講毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外與兩人成生死之交，三人情同手足。 康素差在香港的販毒生意被警方調查後，帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。今次更是三位影帝首度同場，預告更見出動埋飛機大炮，唔講得笑。

3/8《鬼咁多大屋》《極悍巨鯊2：深溝》

《鬼咁多大屋》（HAUNTED MANSION）迪士尼繼《幻險森林奇航》 後，又一重磅鉅製《鬼咁多大屋》。一屋金像提名巨星奧雲韋遜 (Owen Wilson)、珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis)、謝拉力圖 (Jared Leto)、丹尼迪維圖 (Danny DeVito)、拉基夫史丹費爾 (LaKeith Stanfield) 等，陪你又驚又喜，展開刺激搞鬼歷險！兩母子新買了一間大屋，卻發現屋裡陰魂不散，十分猛鬼！於是找來一班所謂通靈專家，包括神父、靈媒、導遊和歷史學家，各施各法幫手驅魔。

（《鬼咁多大屋》海報）

《極悍巨鯊2：深溝》（MEG 2: THE TRENCH）一開拍，最大消息唔係全員回歸，係有中國戰狼吳京加盟。上集型佬男主角積遜史達頓（Jason Statham）將與《戰狼》動作巨星吳京，倆人一起潛入未知水域，帶領一個大無畏的研究團隊探索海洋最深處，與多隻巨鯊世紀大對決，觀眾腎上腺素集體狂飈。今次除了有多隻無情的巨齒鯊，仲會有巨型怪物等加盟，地球的安危，交畀兩位喇！