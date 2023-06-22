元素大都會｜5大必睇位角色分析　率先睇《沖天救兵》卡叔黃昏戀

迪士尼與彼思動畫一向天馬行空，今次繼《靈魂奇遇記》（Soul）、《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《反斗奇兵》（Toy Story）開創的靈魂、人腦、玩具等各式世界後，再發奇想，將水、火、土、風四大元素擬人化，組成前所未見、意念新奇獨特的《元素大都會》（ELEMENTAL）。而家就同大家介紹劇情及角色簡介。

「火小姐」苗小焰 （小焰）一身火熱Look，性格火爆一焫即著。「水先生」劉滴水（阿水）這個「水造的男人」感性溫柔，喊包一名。（《元素大都會》劇照）

1）四大「元素民」係邊四大？

睇預告，大家知今次係講地球的元素，見到水與火以為講講金、木、水、火、土五行，其實絕非如此。 四大元素是講「水」、「火」、「土」和「風」聚居的「元素城」。將四大元素化身為人，由角色造型到性格設定都有趣好玩。

它們所住的城市亦非常似一個國際大都會，會因應四大元素的特性，每區各有特色設施和配套。（《元素大都會》劇照）

「火小姐」苗小焰 （小焰）一身火熱Look，性格火爆一焫即著；「水先生」劉滴水（阿水）這個「水造的男人」感性溫柔，喊包一名，身形更可如水般隨時變形；「土生土長」的街頭小子阿葛，草頭草腦，腋下卻會長出小花；還有表面「一嚿雲」其實霸氣十足的大粉紅驚雲姐。這一眾搞鬼「元素民」有望成為迪士尼與彼思動畫又一經典角色！

而它們所住的城市亦非常似一個國際大都會，會因應四大元素的特性，每區各有特色設施和配套。在頂尖動畫特技和細緻畫功下，這個色彩繽紛、繁榮熱鬧、超越想像、充滿細節和彩蛋的「元素城」，令人眼界大開，睇都睇唔切！

呢個真係一個排除萬難的愛情故事。（《元素大都會》劇照）

2）「火小姐」遇上「水先生」發展愛情故事

故事以「不同元素撈唔埋」為主題，但當火爆烈女「火小姐」苗小焰遇上喊包感性暖男「水先生」劉滴水，二人擺明水火不容，一段歷險之後卻產生了意想不到的化學作用。故事發展出人意表。

導演彼得孫 （Peter Sohn）的韓國移民自身經歷，當中的離鄉別井及父母子女之情。（《元素大都會》劇照）

３）突破種族沿於導演童年經歷

迪士尼與彼思動畫一向擅長在有趣好玩的故事中帶出感動人心的大道理，今次以四大元素為主題，鼓勵大家衝破限制，勇敢走出新世界，定必引起觀眾共鳴。這個亦是導演彼得孫 （Peter Sohn）的韓國移民自身經歷，當中的離鄉別井及父母子女之情，同樣發人深省，感同身受。

柔情似水的軒公遇上火爆烈女樹妮妮，產生了極為神奇的化學作用。（《元素大都會》劇照）

４）水男張敬軒火爆烈女Serrini首度聲演

本地觀眾有多一個必睇理由，因為粵語版特別請來一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音，分別聲演水先生（阿水）和火小姐（小焰）。柔情似水的軒公遇上火爆烈女樹妮妮，產生了極為神奇的化學作用，兩位口水花四濺兼擦出前所未有的火花，全程落力加料搞笑。

卡叔要踏出舒適區，迎來第二春？（《卡叔有約》劇照）

５）同場加映《卡叔有約》

今次同場加映短片《卡叔有約》(Carl’s Date)，讓深受大家喜愛的卡叔和他那隻會說話的狗德仔，再度現身大銀幕！故事講述卡叔多年來首度與女友人約會，心情難免緊張不知所措，於是德仔挺身而出擔任狗軍師，肯定笑料百出。