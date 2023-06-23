占士金馬倫沉迷研究鐵達尼號殘骸　紀錄片透露最大發現竟然係…

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」事件震驚全球，今日（23日）證實「泰坦號」潛水器因內爆而解體，五名乘客當場死亡。曾執導電影《鐵達尼號》（Titanic）、多次下潛到鐵達尼號沉沒遺址的荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron），今日接受電視台訪問時批評乘客之一、營運泰坦號的公司「海洋之門」總裁Stockton Rush，因多次忽視警告而成為釀成慘劇的罪魁禍首。

占士金馬倫曾33次下潛到鐵達尼號沉沒遺址，仲有獨潛經驗，絕對稱得上是專家。（IMDb）

占士金馬倫絕對稱得上是深海潛水以研究鐵達尼號殘骸的專家，他本身有72次深海潛水經驗，曾33次下潛到鐵達尼號沉沒遺址，單單在1995年拍攝《鐵達尼號》時，就下潛大西洋12次以拍攝鐵達尼號殘骸。他曾透露潛艇的結構上有一個小缺陷，可令所有人員當場死亡，而在一次潛水中，潛水器與鐵達尼號殘骸碰撞，雙方都遭受損壞。

紀錄片呈現不少拍攝鐵達尼號殘骸的畫面。（影片截圖）

2017年《鐵達尼號》上映20周年，國家地理頻道（National Geographic Channel）找來占士金馬倫製作紀錄片，詳細講述製作《鐵達尼號》的過程，影片出現不少拍攝鐵達尼號殘骸的畫面，占士特別提到在殘骸中不會找到任何人體組織，因為在深海中早已被融解，當年他看到最多的是鞋子，因為鞋子的物料難以在海中分解。

占士發現遺址出現最多的是鞋子。（影片截圖）

除了熱愛深海潛水及研究鐵達尼號殘骸，對於占士金馬倫來說，鐵達尼號賦予他一份責任感：「不想辜負歷史的真實性，殘骸帶給我們另一個層級的感受，它不只是一個故事，也不是一場戲而已，這是發生於真人的事件，人真的死了。在鐵達尼號殘骸旁邊工作這麼久，你會深深感受到它強烈的悲傷與不公平，它會帶給你如此強烈的感覺」。

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