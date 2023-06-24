山下智久、新木優子宣傳新戲合照派心　自爆：昨晚走到香港拉麵鋪

《看不見聽不見也愛你》男女主角山下智久與新木優子，合照時大派心心！（葉志明 攝）

山下智久、新木優子旋風式訪港！日本電影《看不見聽不見也愛你》主演藝人山下智久、新木優子為宣傳新作，昨日下午抵港後，今日（24日）舉行記者招待會。是次為山下智久相隔12年後再度訪港，香港之行將會舉行謝票場與粉絲見面。中午，山下智久以一身白西裝現身記者會，與新木優子合照時更大派心心，由大銀幕Sweet到香港！

山下智久以一身白色西裝現身記者會。（葉志明 攝）

《看不見聽不見也愛你》男女主角山下智久與新木優子，合照時大派心心！（葉志明 攝）

相隔12年再度訪港的山下智久，與新木優子於記者會上亦接受傳媒訪問，山下智久透過翻譯員表示：「對於今次事隔多年再度來港感到非常開心！特別是落機時見到許多粉絲前來迎接他，感到十分高興。從機場往酒店的車程期間，看到香港美麗的街道，在房間窗戶亦看到香港的夜景，覺得非常美麗！」他亦表示雖然在香港停留的過程短暫，但也十分高興能與香港觀眾見面。而第一次來港的新木優子，除了感謝粉絲的迎接外，亦表示：「來到香港後看見美麗的景色，很少可以看到像香港一樣的城市，海洋與建築物融為一體，感覺非常新鮮！」

山下智久與新木優子在記者會上接受訪問，二人均感謝昨日香港粉絲熱情地接機。（葉志明 攝）

新木優子對香港海洋與建築物看似融為一體的景色印象甚深。（葉志明 攝）

山下智久亦提及12年前後來到香港，一直有一個未了的心願：「來到香港最想做的事，便是『自己揸車去兜風』，因為上次朋友帶他遊車河，覺得這件事很有型、很爽！所以這是來香港最想做的事是揸車兜風。最想吃的食物則是燒賣，我很希望可以一邊行一邊吃不同的香港美食。」

山下智久除了分享想吃燒賣及揸車兜風外，更自爆昨晚自己走到香港拉麵鋪，可惜因為太多人排隊而沒有吃到拉麵。（葉志明 攝）

山下智久更自爆昨晚的獨遊經歷：「我昨晚自己一人走到香港的拉麵鋪，本來想吃拉麵，但看見有很多人排隊，所以吃不到！」而最近再推出音樂作品的山下智久，亦表示：「如果有機會的話，亦希望能夠在香港舉辦演唱會！」

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