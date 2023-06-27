別叫我賭神｜發哥化身教練陪柯煒林練習　「跑步教識我要堅持」

將於本周四（6月29日）上映的《別叫我〝賭神〞》，由周潤發、廖啟智、白只、袁詠儀、柯煒林主演，不只描寫了窩心的父子情，更傳達了頹廢中佬透過跑步找到自己，在人生路上再起跑的正能量訊息。在今日（27/6）公開的製作特輯，講到劇組大家練習跑步，作為跑步痴的發哥，在開拍前練習更化身半個教練，教柯煒林跑山。



發哥在戲中飾演爸爸，同時戲裡戲外都是半個跑步教練。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

發哥表示《別叫我〝賭神〞》是自己從演以來，第一部鼓勵社會大眾做運動的電影。他笑言運動題材正是「開正我嗰瓣」，因為他每天都會運動，對他來說要應付電影跑山的戲份完全沒問題。相反，戲中扮演有跑步天份的自閉症患者李陽的柯煒林（Will）來說，卻是個挑戰。

Will在訓練過程中，在發哥身上學會裝備好自己去演好角色的匠人精神。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

發哥透露：「拍攝開始之前，因為我知道Will飾演這個角色，於是我就找他一起做了兩個多月行山和跑步訓練，我覺得他的領悟性很高、很強。」Will表示：「劇組需要安排我去訓練，因為李陽這個角色需要跑步，而且他還擅長跑步，因此我需要改善跑姿去配合角色設定。」

每天堅持跑步的發哥絕對是鼓勵大眾運動的不二人選。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

Will在訓練過程中，在發哥身上學會裝備好自己去演好角色的匠人精神。他說：「發哥除了在特定劇組安排的訓練之外，他逢星期一、三、五都會帶我去跑步，而這件事是我沒有想像過。我最記得有一次他帶我跑斜路，因為他一定要教我跑斜路，我才可以有體力應付拍運動題材這麼密集的拍攝，令我每天都可以演好這個角色。這是我在發哥身上學到的東西。」

柯煒林最記得有一次發哥帶佢跑斜路，因為一定要跑斜路，才可以有體力應付拍運動題材這麼密集的拍攝。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

每天堅持跑步的發哥絕對是鼓勵大眾運動的不二人選，他認為運動也教會了他堅持。發哥說：「我覺得跑步有一個好大的意思，就是教會了我堅持。我每天都跑步，原來每天做同一件事挺枯燥，如果能堅持到，其實是一件很難的事，這是跑步這個運動帶給我很多啟示。而且，我覺得運動某程度上對身體，對我們的腦筋和新陳代謝是好的。」

看過優先場的，都大讚演囝囝的柯煒林相當出色。（《別叫我〝賭神〞》劇照）

電影首映後，有觀眾表示戲中多場跑山場面展現了香港獨有的美。導演潘耀明透露戲中取景的山路全都是發哥提議的。他說：「沒有人比發哥更熟悉香港的山頭，他熟知哪條山路夠寬闊，可以容納到拍攝器材。我們都信任發哥揀選的地方，結果出來有目共睹，觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及我們對香港的愛。」