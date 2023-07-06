職業特工隊7︱湯告魯斯最醜樣時期曝光　一個舉動挽救巨星命運

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），將於本周六（8日）上映。多年來湯告魯斯的男神形象深入民心，靚仔樣40年如一日，但原來男神曾經有醜樣的時候，最近就有網民重提他年輕時外貌炒車的樣子，後來靠一招挽救巨星命運。

今年六十有一的湯告魯斯依然瀟灑有型。（Getty Images）

八十年代初湯告魯斯剛加入影圈時已擁有極出眾的俊俏外貌，唯一缺點是牙齒不整齊，一張大口就相當「趕客」，他在1983年上映的小教父（The outsiders），就展露出一口歪歪斜斜的牙，跟其精緻五官形成強烈對比。

四十年前湯告魯斯拍攝《小教父》時，一口歪歪斜斜的牙相當「趕客」。（劇照）

湯告魯斯深知外貌是其最大優勢之一，所以很快就去處理牙齒問題，進行了美白牙齒及矯正等，前前後後花了十多年時間，才換來現在的一棚靚牙，2002年湯告魯斯出席電影《未來報告》（Minority Report）首映時仍在箍牙，他不避嫌露出箍牙鐵線，但絲毫沒有影響他的顏值。其實現在仍看得出湯告魯斯的門牙有點歪，但始終世上無完人，除了外貌，他以演技、毅力及勇氣去臣服一眾影迷。

有段時間要戴牙套拍戲。（劇照）

拍第一集《職業特工隊》時已搞靚棚牙。（劇照）