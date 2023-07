《兒凶:血色大門》(Insidious: The Red Door)上周於世界各地上映,雖然評價褒貶不一,但仍大收旺場,擊敗《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)成為票房冠軍。《兒凶:血色大門》是《兒凶》系列的第五部作品,講述Lambert家的兒子離家上大學,但他發現鬼魂仍在纏繞他的家人。

《兒凶:血色大門》以Lambert家的兒子展開故事。(劇照)

《兒凶:血色大門》上周末在北美開畫,收3,260萬美元(約2億5400萬港元),力壓上映第二周的《奪寶奇兵:命運輪盤》,成為票房冠軍。《兒凶:血色大門》的成本僅1,600萬美元,再一次成功刀仔鋸大樹。