機動兵工廠︱鄭中基周恩恩點評毫不客氣 靚女學員阿杰爆喊獲慰問
撰文：莫匡堯
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日前鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》，節目「機動兵工廠」播出第五集，不知不覺已經播出了一半，節目引起了不少粉絲關注。今集，廠長Ronald集合6位學員開檢討大會，逐一提醒他們的不足。Ronald更為學員增設配音堂，親自請來了香港著名配音導演周恩恩（曾聲音演出：名偵探柯南、海賊王路飛、渦卷嗚門等角色）作為星級導師。
在會議中，Ronald評價學員的表現，他說：「超酸（陳昭煊）和Edwin（李煥林）好多口頭襌，Edwin嘅眼神俾人感覺好咸濕，何求就成日擺個衰樣同陰陰嘴笑，令人覺得好出戲，而阿杰嘅表演好尷尬，啲動作好細，感覺好唔情願咁。」不知看了4集的大家又是否有同感呢？
在朗讀廣告對白的環節中，導師周恩恩在幕後默默關注着學員的表現，學員表演完畢她現身給予評價，她說：「一個字：差！」令氣氛瞬間變得嚴肅。受到導師們批評再加上自己表現失色的阿杰（周芷慧）一度崩潰，在現場爆喊，之後更獨自躲到一旁冷靜，阿杰說：「我覺得好大壓力，好無助，因為我中文唔好，配音嘅時候跟唔上。」Ronald得知後便去「問候」她，他說：「你要俾多啲自信自己。」
Wade亦因導師嚴厲的批評首度落淚，恩恩說：「你份人好冇耐性，成日用小聰明，你要腳踏實地啲，如果唔係好快俾人淘汰。」恩恩的評語猶如當頭棒喝，但恩恩也不忘鼓勵他們，到實踐配音時更大讚米奇的表現！同時，Edwin的表現令兩位導師眼前一亮，成功令他連任正劇主角，與米奇共同出演。
下集將火藥味十足，學員對決現役演員，一同爭取正劇演出機會，想知道角色花落誰家和他們的表現？請大家繼續留意「機動兵工廠」 ！接下來的一連3星期，逢星期一晚上9時於「機動電視台」YouTube 頻道播出！