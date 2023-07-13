機動兵工廠︱鄭中基周恩恩點評毫不客氣　靚女學員阿杰爆喊獲慰問

日前鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》，節目「機動兵工廠」播出第五集，不知不覺已經播出了一半，節目引起了不少粉絲關注。今集，廠長Ronald集合6位學員開檢討大會，逐一提醒他們的不足。Ronald更為學員增設配音堂，親自請來了香港著名配音導演周恩恩（曾聲音演出：名偵探柯南、海賊王路飛、渦卷嗚門等角色）作為星級導師。

鄭中基於節目「機動兵工廠」第五集，邀請香港著名配音導演周恩恩擔任星級導師。（電影公司提供）

在會議中，Ronald評價學員的表現，他說：「超酸（陳昭煊）和Edwin（李煥林）好多口頭襌，Edwin嘅眼神俾人感覺好咸濕，何求就成日擺個衰樣同陰陰嘴笑，令人覺得好出戲，而阿杰嘅表演好尷尬，啲動作好細，感覺好唔情願咁。」不知看了4集的大家又是否有同感呢？

「機動兵工廠」節目至今已播出一半，鄭中基與一眾學員一同開檢討大會，向來對演出非常認真的Ronald，評價學員表現時亦直截了當地批評，絲毫不客氣。（電影公司提供）

鄭中基對於一眾學員的表現分別點評：認為超酸（右三）與Edwin（左一）有許多口頭禪；何求（左二）經常擺出一個「衰樣」及陰陰嘴笑，令人出戲；阿杰（左三）的表演令人尷尬，而且動作很小，感覺不情願。（電影公司提供）

在朗讀廣告對白的環節中，導師周恩恩在幕後默默關注着學員的表現，學員表演完畢她現身給予評價，她說：「一個字：差！」令氣氛瞬間變得嚴肅。受到導師們批評再加上自己表現失色的阿杰（周芷慧）一度崩潰，在現場爆喊，之後更獨自躲到一旁冷靜，阿杰說：「我覺得好大壓力，好無助，因為我中文唔好，配音嘅時候跟唔上。」Ronald得知後便去「問候」她，他說：「你要俾多啲自信自己。」

在朗讀廣告對白的環節中，鄭中基、周恩恩（左）非常認真觀眾學員的表現。（電影公司提供）

三位學員（左起）米奇、阿杰與超酸，非常認真地準備讀本。（電影公司提供）

對於星級導師周恩恩直言阿杰的表現為：「一個字：差！」阿杰一度崩潰、在現場爆喊。（電影公司提供）

對於阿杰壓力下爆喊，作為廠長的鄭中基亦上前「問候」，希望令她回復信心。（電影公司提供）

Wade亦因導師嚴厲的批評首度落淚，恩恩說：「你份人好冇耐性，成日用小聰明，你要腳踏實地啲，如果唔係好快俾人淘汰。」恩恩的評語猶如當頭棒喝，但恩恩也不忘鼓勵他們，到實踐配音時更大讚米奇的表現！同時，Edwin的表現令兩位導師眼前一亮，成功令他連任正劇主角，與米奇共同出演。

在實踐配音的環節，米奇的表現獲導師恩恩大讚！（電影公司提供）

下集將火藥味十足，學員對決現役演員，一同爭取正劇演出機會，想知道角色花落誰家和他們的表現？請大家繼續留意「機動兵工廠」 ！接下來的一連3星期，逢星期一晚上9時於「機動電視台」YouTube 頻道播出！