職業特工隊｜票房失利恐回本無望　一關鍵原因令湯告魯斯神話破滅

《職業特工隊: 死亡清算上集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One）製作貴高達3億美元，至少要收8億美元才不用蝕錢，本來上映前被睇好有望繼《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）後，湯告魯斯（Tom Cruise）再創票房神話，可惜縱然有好口碑，成績卻不似預期，至今全球票房為3億8350萬美元（約30億港元），恐怕回本無望。

《職業特工隊: 死亡清算上集》票房不似預期，湯告魯斯神話破滅？（劇照）

外國媒體分析指，雖然《職業特工隊: 死亡清算上集》口碑相當不錯，在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度高達96%，但無法反映在票房成績上。外國媒體分析指，《職業特工隊》新鮮感欠奉，就算一集比一集規模更大、更多高難度動作場面，但始終沒有太大突破，加上上星期有兩大新片《Barbie芭比》與《奧本海默》（Oppenheimer）夾撃，兩者都收穫好成績，令《職業特工隊7》的情況雪上加霜。

《Barbie》上映一星期已收5.8億美元，成為暑期檔大贏家。（劇照）

更麻煩的是，《職業特工隊: 死亡清算下集》已定於明年暑假上映，以上集的狀況來說，下集的票房似乎不太樂觀，相信片方要想辦法宣傳去催谷。