鬼咁多大屋︱流爆驅魔隊玩殘靈異界　一屋999隻猛鬼等緊你埋位

迪士尼繼《加勒比海盜》系列後又一特效鉅獻,《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion),劇情講述單親媽媽嘉比兩母子新屋入伙,卻發現屋裡陰魂不散,鬼咁多靈異機關,總有一隻猛鬼喺左近!於是找來一班所謂驅魔專家,包括吹水神父、通靈KOL、派膠導遊和(零)權威鬼屋專家,各施各法玩殘靈異界!

迪士尼最新暗黑系特效鉅製《鬼咁多大屋》將於8月3日上映。(《鬼咁多大屋》電影海報)

鬼咁多靈異機關怪事連篇 一次過盡情嚇到飽

迪士尼樂園鬼屋最吸引人的各式靈異機關,今次搬上大銀幕,在頂尖特效打造下,一盞燈、一幅畫、一個盔甲、一個衣櫃、一條走廊,全部密集式佈滿驚嚇效果加倍的嚇人機關,加上滿屋浮游的各式鬼怪,層出不窮的怪事連篇,保證觀眾一次過盡情嚇到飽!

單親媽媽嘉比兩母子新屋入伙,卻發現屋裡陰魂不散,於是找來一班所謂驅魔專家,各施各法玩殘靈異界!(《鬼咁多大屋》電影劇照)

流爆驅魔隊成員

吹水神父(奧雲韋遜 飾演)身為神職人員,簡神父講耶穌之餘最叻吹水唔抹咀,聲稱自己是專業驅魔人,乜鬼都搞得掂!

派膠導遊(拉基夫史丹費爾 飾演)導遊阿班,本來是研究超自然現象的科學家,但因為愛妻離世大受打擊,終日借酒消愁,hea做「鬼屋導遊團」派膠搵食,估唔到最終亂入真正鬼屋,搞到鬼上身!

通靈KOL(蒂芬妮夏迪舒 飾演)一身吉卜賽人打扮的古怪靈媒,哈莉特本來只是扮通靈KOL呃神騙鬼,但一入鬼屋卻發現自己原來擁有意想不到的通靈潛能!

一班雜牌驅魔隊,究竟能夠點樣趕走一屋鬼怪?(《鬼咁多大屋》電影劇照)

「零」權威鬼屋專家 (丹尼狄維圖 飾演)火爆勞嘈的大學教授布斯,一直致力研究超自然現象,極度渴望一探傳說中的著名鬼屋,今次難得有機會,立即送上門扮專家!

慘情苦主(蘿沙莉奧當遜 飾演)單親媽媽嘉比,聰明能幹的醫生,買入大屋打算與乖仔有個新開始,點知一入屋已經撞鬼,唯有周圍搵人幫手驅魔!

騰雞阿仔(蔡斯狄倫 飾演)嘉比的9歲寶貝仔查維斯,細膽騰雞冇朋友,而家仲要俾鬼玩!

兩母子搵來一班流爆驅魔隊,為他們解決屋裡一惡鬼。(《鬼咁多大屋》電影劇照)

靈異界代表

水晶球靈媒(珍美李寇蒂斯 飾演)浮在水晶球內的女鬼人頭,利奧塔夫人本來是一位勁爆的古代靈媒,之後神秘失蹤⋯⋯

終極惡鬼(謝拉力圖 飾演)身穿斗篷頭戴高帽、拿著神秘帽盒子的貴族惡鬼,密謀困住新住客一世走唔甩!

靈異界代表包括珍美李寇蒂斯飾演、漂浮於水晶球裡的女鬼。(《鬼咁多大屋》電影劇照)

鬼咁多必睇理由

繼《幻險森林奇航》、《加勒比海盜》 迪士尼樂園遊樂設施再上大銀幕

迪士尼拿手好戲,繼叫好叫座的《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)和《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)後,再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕,今次輪到經典鬼屋「Haunted Mansion」,以頂尖先進CG特技和製作,升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影,由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼,絕對是今個暑假娛樂首選!

集世界各地迪士尼樂園經典鬼屋特色 全屋滿佈驚喜彩蛋

「Haunted Mansion」是迪士尼樂園最經典的遊樂設施之一,世界各地的迪士尼樂園都有各具特色的鬼屋,包括香港迪士尼樂園的「迷離大宅」,相信幾乎人人都玩過。今次製作團隊獲得迪士尼樂園的幻想工程師全力協助,打造電影版鬼屋,集世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色於一屋,更滿佈細節和彩蛋,盡情滿足全球鬼屋Fans!

大屋內暗藏大量機關,更雲集世界各地迪士尼樂園經典鬼屋的特色。(《鬼咁多大屋》電影劇照)

結合睇戲兼玩機動遊戲雙重娛樂 4DX盡享全感官動感震撼

這部暑假娛樂片王一定要入戲院睇,特別推介4DX版本,在震動座位和多種環境特效配合下,觀眾仿如親身進入鬼屋探險,一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂和全感官動感震撼!

在4DX戲院內觀映,驚嚇感必然達到最高層次!(《鬼咁多大屋》電影劇照)

星光熠熠魂集鬼屋 金像級紅星搞鬼搞笑

這間全新鬼屋更勝在星光熠熠,包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列 (Night at the Museum) 和Disney+原創劇集Marvel Studios《洛基》(Loki)金像提名男星奧雲韋遜 (Owen Wilson)、《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)金像女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《自殺特攻》(The Suicide Squad)金像男星謝拉力圖(Jared Lero)、《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)金像提名喜劇高手丹尼狄維圖(Danny DeVito)、《催眠潛凶》蘿沙莉奧當遜(Rosario Dawson)等。單看一屋好戲之人,聚首一堂搞鬼搞笑,已經值回票價!

頭戴高帽的惡鬼,竟由《續命梟雄》金像男配謝拉力圖飾演!(《鬼咁多大屋》電影劇照)

金像級頂尖特效大製作 乜鬼都有嚇似雲來

電影製作不惜工本,既有金像級製作團隊大搞頂尖特效,同時搭建鬼屋場景以求真實感,更有多達50名演員扮演各式鬼魂,真正「乜鬼都有」,加上鬼屋重重驚險機關,肯定嚇似雲來、鬼咁精彩!