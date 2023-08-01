鬼咁多大屋︱流爆驅魔隊玩殘靈異界　一屋999隻猛鬼等緊你埋位

迪士尼繼《加勒比海盜》系列後又一特效鉅獻，《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion），劇情講述單親媽媽嘉比兩母子新屋入伙，卻發現屋裡陰魂不散，鬼咁多靈異機關，總有一隻猛鬼喺左近！於是找來一班所謂驅魔專家，包括吹水神父、通靈KOL、派膠導遊和（零）權威鬼屋專家，各施各法玩殘靈異界！

迪士尼最新暗黑系特效鉅製《鬼咁多大屋》將於8月3日上映。（《鬼咁多大屋》電影海報）

鬼咁多靈異機關怪事連篇 一次過盡情嚇到飽

迪士尼樂園鬼屋最吸引人的各式靈異機關，今次搬上大銀幕，在頂尖特效打造下，一盞燈、一幅畫、一個盔甲、一個衣櫃、一條走廊，全部密集式佈滿驚嚇效果加倍的嚇人機關，加上滿屋浮游的各式鬼怪，層出不窮的怪事連篇，保證觀眾一次過盡情嚇到飽！

單親媽媽嘉比兩母子新屋入伙，卻發現屋裡陰魂不散，於是找來一班所謂驅魔專家，各施各法玩殘靈異界！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

流爆驅魔隊成員

吹水神父（奧雲韋遜 飾演）身為神職人員，簡神父講耶穌之餘最叻吹水唔抹咀，聲稱自己是專業驅魔人，乜鬼都搞得掂！

派膠導遊（拉基夫史丹費爾 飾演）導遊阿班，本來是研究超自然現象的科學家，但因為愛妻離世大受打擊，終日借酒消愁，hea做「鬼屋導遊團」派膠搵食，估唔到最終亂入真正鬼屋，搞到鬼上身！

通靈KOL（蒂芬妮夏迪舒 飾演）一身吉卜賽人打扮的古怪靈媒，哈莉特本來只是扮通靈KOL呃神騙鬼，但一入鬼屋卻發現自己原來擁有意想不到的通靈潛能！

一班雜牌驅魔隊，究竟能夠點樣趕走一屋鬼怪？（《鬼咁多大屋》電影劇照）

「零」權威鬼屋專家 （丹尼狄維圖 飾演）火爆勞嘈的大學教授布斯，一直致力研究超自然現象，極度渴望一探傳說中的著名鬼屋，今次難得有機會，立即送上門扮專家！

慘情苦主（蘿沙莉奧當遜 飾演）單親媽媽嘉比，聰明能幹的醫生，買入大屋打算與乖仔有個新開始，點知一入屋已經撞鬼，唯有周圍搵人幫手驅魔！

騰雞阿仔（蔡斯狄倫 飾演）嘉比的9歲寶貝仔查維斯，細膽騰雞冇朋友，而家仲要俾鬼玩！

兩母子搵來一班流爆驅魔隊，為他們解決屋裡一惡鬼。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

靈異界代表

水晶球靈媒（珍美李寇蒂斯 飾演）浮在水晶球內的女鬼人頭，利奧塔夫人本來是一位勁爆的古代靈媒，之後神秘失蹤⋯⋯

終極惡鬼（謝拉力圖 飾演）身穿斗篷頭戴高帽、拿著神秘帽盒子的貴族惡鬼，密謀困住新住客一世走唔甩！

靈異界代表包括珍美李寇蒂斯飾演、漂浮於水晶球裡的女鬼。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

鬼咁多必睇理由

繼《幻險森林奇航》、《加勒比海盜》 迪士尼樂園遊樂設施再上大銀幕

迪士尼拿手好戲，繼叫好叫座的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）和《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，今次輪到經典鬼屋「Haunted Mansion」，以頂尖先進CG特技和製作，升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影，由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼，絕對是今個暑假娛樂首選！

集世界各地迪士尼樂園經典鬼屋特色 全屋滿佈驚喜彩蛋

「Haunted Mansion」是迪士尼樂園最經典的遊樂設施之一，世界各地的迪士尼樂園都有各具特色的鬼屋，包括香港迪士尼樂園的「迷離大宅」，相信幾乎人人都玩過。今次製作團隊獲得迪士尼樂園的幻想工程師全力協助，打造電影版鬼屋，集世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色於一屋，更滿佈細節和彩蛋，盡情滿足全球鬼屋Fans！

大屋內暗藏大量機關，更雲集世界各地迪士尼樂園經典鬼屋的特色。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

結合睇戲兼玩機動遊戲雙重娛樂 4DX盡享全感官動感震撼

這部暑假娛樂片王一定要入戲院睇，特別推介4DX版本，在震動座位和多種環境特效配合下，觀眾仿如親身進入鬼屋探險，一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂和全感官動感震撼！

在4DX戲院內觀映，驚嚇感必然達到最高層次！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

星光熠熠魂集鬼屋 金像級紅星搞鬼搞笑

這間全新鬼屋更勝在星光熠熠，包括有擅演喜劇的《翻生侏羅館》系列 (Night at the Museum) 和Disney+原創劇集Marvel Studios《洛基》（Loki）金像提名男星奧雲韋遜 (Owen Wilson)、《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）金像女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《自殺特攻》（The Suicide Squad）金像男星謝拉力圖（Jared Lero）、《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）金像提名喜劇高手丹尼狄維圖（Danny DeVito）、《催眠潛凶》蘿沙莉奧當遜（Rosario Dawson）等。單看一屋好戲之人，聚首一堂搞鬼搞笑，已經值回票價！

頭戴高帽的惡鬼，竟由《續命梟雄》金像男配謝拉力圖飾演！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

金像級頂尖特效大製作 乜鬼都有嚇似雲來

電影製作不惜工本，既有金像級製作團隊大搞頂尖特效，同時搭建鬼屋場景以求真實感，更有多達50名演員扮演各式鬼魂，真正「乜鬼都有」，加上鬼屋重重驚險機關，肯定嚇似雲來、鬼咁精彩！