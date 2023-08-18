張智霖未擔心過魔童開始拍拖　古天樂︰佢唔拍拖你就擔心喇！

香港警匪動作電影《暗殺風暴》今日（17日）舉行慈善首映禮，主演電影的古天樂，聯同張智霖、呂良偉、胡杏兒、周秀娜等一眾演員出席，為電影造勢。其中張智霖與古天樂，早在27年前電視劇《天地男兒》已首度合作，今次再聚令觀眾大為期待。

古天樂與張智霖27年前首度合作，二人被指凍齡不老。（劉智源 攝）

古天樂與張智霖27年前首度合作，二人被指凍齡不老，張智霖笑指：「其實我唔係㗎！我本來頭髮都白晒！但係準備做下嘢又唔想咁樣，所以就染返黑啲頭髮。」古天樂則認真表示：「我覺得外表點變都係咁啦！但最緊要係個人嘅變化啫！如果同嗰陣時相比，而家都有自己嘅家庭，魔童都16歲、都大到咁囉！都十幾年冇見過佢！相比起其他嘢，我覺得呢個成長仲開心囉！」

兩人在內地宣傳時，現場還原《天地男兒》經典場面。（視頻截圖）

張智霖表示不擔心魔童拍拖，古天樂更笑言不拍拖才更值得擔心！+...............7777

張智霖工作忙碌，但亦分享指有時間與魔童相處及旅行，他笑言：「其實佢有『分離恐懼症』㗎！真係！」對於魔童青春期會否拍拖，Chilam笑指：「呢啲唔係擔心嘅嘢嚟！仲有好多嘢值得擔心！」古天樂亦趁機開玩笑指：「佢唔拍拖你就擔心喇！」Chilam亦表示放心：「Uncle會睇住佢㗎喇有咩事！」

今次是杏兒跟古天樂首度合作。（劉智源 攝）

首度與古天樂合作，杏兒受訪時表示跟對方只有一場合作戲份，未夠喉，期望往後機會更多。古天樂笑言：「其實我本人係唔識佢添！我意思係冇同佢合作過！我記得未同佢拍呢套戲，有一次喺機場撞到佢同佢老公，大家都打一個突！」