劉德華藝術展11歲女兒畫作首度公開 ：大家覺得好嘅都唔係我畫

劉德華入行40年，首個藝術展《1/X劉德華的藝術空間》於今日（25/8）揭開序幕，並邀請傅媒作率先導賞。今次展覽會跟5位藝術家合作，不過原來仲有第六位隱藏藝術家參與，呢位就係華仔11歲女兒劉向蕙（Hanna），她與爸爸合力創作的畫作更獲高度評價。

劉德華笑言囡囡作品大獲好評：「其實有好多大家覺得好嘅都唔係我畫。」（劉智源 攝）

劉德華在傳媒導賞團後，接受傅媒訪問，他覺得今次展覽就似記錄自己接觸藝術的歷程。「當中第一件展品是禪繞畫，亦是一個起步，好多人會話劉德華好努力，原來不斷重複都係一種藝術，所以我特別安排禪繞畫作為第一件展品。」

《天若有情》是一段美麗但脆弱的愛情，於是就揀選了水晶表達出來。（劉智源 攝）

另外有兩份展品，分別揀選《天若有情》及《大隻佬》兩部電影做主題，原來這是揀選了裝置方式後討論出來的。「《天若有情》是一段經過時間考驗，美麗但脆弱的愛情，於是就揀選了水晶表達出來，亦是創作過程中最困難的，它的不確定性好高，每件作品都係自己形成，我哋只有給予時間和溫度。」

問到女兒可有繼承自己嘅唱歌天份？「我個女會唱得好過我，但佢一直唔肯唱畀我聽。」（劉智源 攝）

除此之外，女兒Hanna參與的部分，最為大家感興趣，其中更會見到囡囡藝術天分的起點。「當中一幅蘋果畫係我第一次睇到囡囡Hanna的畫作，老師亦提醒我要好好培養她，雖然我都有不遺餘力加以裁培，但都要她喜好才可，現在步伐都慢下來。」

劉德華覺得藝術是雙向的，自己影響囡囡時，囡囡亦在影響他。「大家對藝術的美與不美有很大距離，但用藝術品去溝通就可以將距離收窄，每個人的作品都應該有空間去容納它。」

展區分為室內及室外，部份裝置相當巨型。（劉智源 攝）

跟囡囡合力創作的畫，展出時並沒有標明哪一幅是華仔作品，哪一幅時囡囡的，原來這是華仔刻意安排。「其實有好多大家覺得好嘅都唔係我畫，有些專業人士甚至話：『劉德華，你要跳出框框，你睇個女嘅創作空間闊過你。』其實展出嘅作品，囡囡都有份揀，我都好尊重『藝術家』意見。」

除了畫畫，女兒又有冇繼承劉德華唱歌的天份呢？「我喺呢方向唔敢講有幾出眾，我個女會唱得好過我，但佢一直唔肯唱畀我聽。」《1/X劉德華的藝術空間》由即日至9月9日，假西九文化區自由空間FREESPACE隆重舉行。