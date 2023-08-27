劉德華藝術展入場前導讀　詳細折解８大展區呈現創作心路歷程

劉德華入行40年，首個藝術展《1/X劉德華的藝術空間》已於25/8揭開序幕。今次展覽跟5位藝術家合作創作出８大展區，現跟大家逐一細心拆解。

劉德華今次合作的五個單位藝術家，左起︰黃玉龍、黎意雄、梁子程、劉德華、許倬爾、林于思及策展人莫偉康。（大會提供）

展區（一）作品︰《途 Always》

以禪繞畫展現生命，承傳，重複的力量。作品以「途」命名，代表著本次藝術空間旅途的起點，亦是劉德華踏入藝術之路的入門。「途」以最簡單的線條、幾何形狀開始，不斷重複，積攢力量，最終形成意想不到的震撼視覺效果。它可以有無限變化，不斷承傳。簡單的作品一如劉德華的藝術人生，很多人都在尋找生命的捷徑，但其實，當簡單的重複成為習慣，博觀約取，厚積薄發，重複的力量，就是捷徑。

作品︰《途 Always》作為展覽的起點。（劉智源 攝）

展區（二）作品︰《沿途 All Along》

以沉浸式場景體驗，交集中遇上你，你是我，我是你。每個人的生命之旅，「沿途」風景各不相同。而劉德華沿途上最重要的風景之一，就是舞台。「沿途」模擬真實演唱會上光、影互動的舞台效果，還原劉德華演唱會的表演舞台。只是此刻，身分互換，參觀者身臨其境，闖進劉德華沿途的風景。

劉德華沿途上最重要的風景之一，就是舞台。（劉智源 攝）

「沿途」模擬真實演唱會上光、影互動的舞台效果，還原劉德華演唱會的表演舞台。（劉智源 攝）

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展區（三）作品︰ 《沿途有你 All Along With》

以結晶裝置藝術，讓大家回憶《天若有情》的悲壯。「沿途有你」與當代藝術家許倬爾合作，以一種極致「脆弱卻永恆」的藝術形式展現電影《天若有情》，藉此表達劉德華與觀眾的關係。記憶是脆弱的，很容易被竄改，被忘記，但只要尚有一個人記得，那便是永恆。人生雖短暫，無悔共你，感恩每一部作品，感恩「沿途有你」。

「沿途有你」與當代藝術家許倬爾合作。（劉智源 攝）

， 以一種極致「脆弱卻永恆」的藝術形式展現電影《天若有情》，藉此表達劉德華與觀 眾的關係。（劉智源 攝）

（劉智源 攝）

展區（四）作品︰ 《心 Because》

用幾何紙雕藝術創作，由「心」開始，是展覽的第二個階段，也代表著劉德華在繁囂之中，回歸內心的開始。不知何時開始，劉德華的作品多了一絲哲學意味，其中不乏他對自身，對行業，甚至對社會的思考，《大隻佬》便是代表之一。

用幾何紙雕藝術創作出「大隻佬」。（劉智源 攝）

「心」是劉德華與創作團體 STICKYLINE 共同創作的大型紙雕藝術，作品中一步一個腳印，正是名利場上人群的縮影，一步步壯大，也一步步沉重，是榮耀，也是枷鎖。長途之旅，只有心滿了，心才能空；唯有心空了，才能駕馭住，心猿意馬。

就連踏上展區的樓梯，都有展品展出。（許育民 攝）

展區（五）作品︰ 《從心 Be There》

用上水墨畫及中國書法展現出「從心」，凝聚了劉德華對於本次藝術空間的感悟，與藝術家林于思共同創作的水墨作品，揮毫潑墨間，將展覽推向高潮。這是「因指忘月」的故事。⼩徒弟問師傅：什麼是月亮？師傅手指向天，指出月亮所在，可⼩徒弟卻盯著師傅的手研究起來。師傅笑笑，讓⼩徒弟退一步，沿著師傅手指的方向望向天空，終見明月之美。

用上水墨畫及中國書法展現出「從心」，凝聚了劉德華對於本次藝術空間的感悟，與藝術家林于思共同創作的水墨作品（劉智源 攝）

經過了本次藝術之旅，「從心」歸來的劉德華，在藝術領域，他是⼩徒弟，求知若飢，虛心若愚；而在這個藝術空間裡，他又是師傅，指引著每一個觀眾，透過他，看到月亮之美，亦看到這群出色的藝術家。

展出的月亮，劉德華都有親手印上。（劉智源 攝）

展區（六及七）作品︰ 《念 Honey》

念，是最甜蜜的牽絆；家，是劉德華生命中最珍視的部分。「念」，便是他對於親情的詮釋。走廊上，展示了劉德華與女兒的繪畫習作。有趣的是，父與女，分別畫同一幅畫，相似又截然不同，細味之中，你會看到綠蔭呵護下茁壯成長的新生命，這是獨屬於父女之間的溫馨回憶。

華仔特意不註明哪一幅出自他或女兒手筆，好讓大家意會。（許育民 攝）

另一邊廂，劉德華親手縫製的「元祖Andox&Box」，則代表著他與母親的感情。2007 年母親節，劉德華在外拍戲，未能趕及陪伴母親過節，他便就地取材，縫製了一隻⼩牛公仔「Andox」送給母親，然後，為怕 Andox 孤獨，又為他做了個弟弟「黑仔」，自此，劉德華也成為了「母親」。

劉德華接觸女兒第一幅畫作，就是這幅蘋果。（許育民 攝）

展區（八）作品︰ 《從心開始 Be You》

來到這裡，是雕塑藝術及巨型充氣裝置，亦是藝術空間的最後一站。劉德華以「媽媽」的身份聯合雕塑藝術家黃玉龍，為他的兩個「親生兒子」白仔和黑仔注入新的生命。他們是劉德華創作的初心，也代表著他永遠的柔軟和真誠。

劉德華以「媽媽」的身份聯合雕塑藝術家黃玉龍，為他的兩個「親生兒子」白仔和黑仔注入新的生命。（劉智源 攝）

征服過五指山，看山還是山。如今的劉德華，嚐盡世間的喜怒哀樂，仍以「從心開始」定義自己，在他眼中每一個終點，都是起點，無限可能，步履不停。

如今的劉德華，嚐盡世間的喜怒哀樂，仍以「從心開始」定義自己，在他眼中每一個終點，都是起點（劉智源 攝）

《1/X劉德華的藝術空間》於2023年8月25日至9月9日，假西九龍文化區藝術公園自由空間FREESPACE 舉行。門票透過www.cityline.com發售，開放時間︰ 展覽期內每天上午11時至下午8時，票價︰港幣$298。