七月返歸︱江𤒹生黃梓樂互派高帽　老闆仔：對比姜濤AK哥哥好好多

「夏日國際電影節」昨日（28日）舉行港產驚悚靈異電影《七月返歸》亞洲首映，導演謝家祺與監製文佩卿攜同MIRROR副隊長Anson Kong江𤒹生、太保、譚玉瑛、黃梓曜、黃梓樂等一眾演員出席。《七月返歸》講述江𤒹生飾演的向榮自小擁有陰陽眼，亦因此被受排擠，移居外地後得悉母親於香港自殺未遂，於是回港並發展舊居一連串疑幻似真的怪事。

主演《七月返歸》的AK江𤒹生與黃梓樂、黃梓曜兩位童星合作。（陳順禎 攝）

主演《七月返歸》的江𤒹生，於首映禮上與「老闆仔」黃梓樂一同接受訪問，黃梓樂被問及與AK的合作點滴，興奮地表示：「當然開心！如果可以同晒12個MIRROR嘅哥哥合作就更加開心啦！」梓樂更笑言MIRROR 12子之中，現時只差四位未曾合作，包括Tiger、Alton、Jer與Jeremy。

AK江𤒹生與黃梓樂於首映禮上接受訪問，不停互戴高帽，非常逗趣！（陳順禎 攝）

作為童星演員，黃梓樂不論拍電視劇或電影的表現均非常亮眼，至於合作過各位鏡仔，他笑言：「AK哥哥梗係最好啦！」早前黃梓樂曾與姜濤於《季前賽》裡飾演兄弟，更自爆「對比姜濤哥哥，AK哥哥梗係好好多啦！姜濤哥哥成日唔覆我機！」對於梓樂的驚爆金句，AK馬上打完場：「你要知道姜濤哥哥都成日唔覆我機嘅！係好正常嘅！」而梓樂亦繼續向AK派高帽，自言已被圈粉成為「生粉」、最喜歡AK，江𤒹生聽畢笑言：「下一次你做其他訪問，我唔準你講另一個！」

黃梓樂曾與姜濤於《季前賽》合作，二人飾演兩兄弟。（《季前賽》劇集劇照）

對於梓樂的拍攝表現，江𤒹生直言可惜同場機會不多：「有一場我哋會一齊演，不過今次同場演嘅機會係少嘅，但係大部份佢拍嘅場口我都喺到，我都有睇住佢、佢真係好叻！」AK更透露梓樂於拍攝現場主動找自己對戲對臺詞，盛讚梓樂為演出認真做足功課！

AK江𤒹生於《七月返歸》與黃梓樂及黃梓曜合作。（《七月返歸》電影劇照）

在《七月返歸》裡飾演「童年版AK」的梓樂，為了配合右頰有癦的AK，於戲中亦要化上相應妝容，梓樂笑言：「我點完粒癦之後，我記得當晚我有落妝，突然之間同一個位置多咗粒癦！同佢一樣位置，但係冇佢咁深！」AK隨即笑指：「可能大大下就會更深！」至於與AK在相同位置有癦痣，梓樂笑言：「鍾意！如果好似AK哥哥咁靚仔就好啦！」AK回敬高帽：「嘩！我細個都冇你咁靚仔！又冇你咁多戲拍！」梓樂亦笑言：「細個唔靚仔、大個靚仔就得啦！」

為了演活童年版AK江𤒹生，黃梓樂亦要在右臉頰上化上一點癦痣。（陳順禎 攝）

回應藝人餐廳連環執笠

對於最近MIRROR與ERROR組合成員有份投資的餐廳相繼結業，江𤒹生的串燒店亦為其中之一，AK表示透過經營生意吸收到經驗：「我覺得我又冇好失望，都係一個過程。加上餐廳嘅事我都交由哥哥解決，哥哥佢OK就OK！」AK亦表示仍然有繼續經營自己的業務：「而家剩返拉麵店，同埋自己牌子（服裝品牌）。」至於其他MIRROR成員的生意，江𤒹生表示自己沒有參與，不作更多回應：「我有知啲，不過又唔係知得好深入。其實我嗰邊間間都冇份。」笑言先擔心自己的經濟狀況，再替一班隊友擔心。