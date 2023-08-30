不是你不愛你︱陳嘉寶不怕老公呷醋　林熙彤爆：阿寧入戲拖人手仔

香港愛情電影《不是你不愛你》今日（30日）舉行電影開鏡儀式，導演葉念琛攜同台灣男神陳昊森、Mandy譚旻萱、梁仲恆、Hazel林熙彤、Anjaylia陳嘉寶、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、周漢寧等一眾主演出席，祈求拍攝順利、票房大賣！葉念琛再度操刀拍攝都市愛情電影，更邀請台灣演員陳昊森加盟，雲集一同電影電視新銳演員一同合作，必定備受觀眾期待。

葉念琛新作《不是你不愛你》由陳昊森、譚旻萱、梁仲恆、周漢寧、Hazel林熙彤、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、Anjaylia陳嘉寶等一同主演。（梁碧玲 攝）

周漢寧、Hazel林熙彤及Anjaylia陳嘉寶於《不是你不愛你》開鏡禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

周漢寧、Hazel林熙彤與Anjaylia陳嘉寶於開鏡禮上接受訪問，阿寧介紹角色時笑指：「我哋（與Hazel）係花園街五虎將！我哋搞串人哋個Party囉！」他笑言其實與Hazel的角色行俠仗義，見義勇為。而Hazel在戲中有出手掌摑肥腸的戲份，她表示：「我好心痛！因為見到佢塊面我唔捨得打落去！反而係想搣佢，好搞笑！」阿寧則笑言Hazel摑下去很大力，Hazel則表示自己第一次打人，但經前輩提點過，用力可以讓對手捱少幾巴。Hazel表示：「我打面係第一次，我會打沙包囉！因為我平時會打拳，所以我望落似好細隻，但係我好驚打親佢哋！不過講出嚟好似冇乜說服力！」她笑言有好好控制力度。

Hazel林熙彤於戲中要大摑肥腸，她自言感到不捨得，反而想搣他的臉頰。（梁碧玲 攝）

「我嘅角色係有錢！同埋導演講咗搵我係畀福利我嘅！因為成套戲我對住嘅都係靚仔！首先係Edward陳昊森，仲有一個導演揀咗一個好靚仔嘅，但係未出現！」至於老公會否呷醋，Anjaylia笑言：「咁梗係同佢講冇咩（靚仔），最靚仔都係你！出嚟做嘢真係好辛苦，今日真係好攰、唔好講喇！」而Anjaylia亦透露自己有掌摑戲份：「我好大力㗎！我唔理！」她續指：「後尾我都覺得太大力嘅！有一下係連環打咗好多巴，打到最尾我行出鏡頭，反而係我自己喊！因為人心肉做，下下直頭聽到空曠嘅聲，咁都唔係幾好意思。」她表示過意不去，所以會請對手食飯。

Anjaylia陳嘉寶笑言拍《不是你不愛你》福利多，但不會讓老公呷醋。（梁碧玲 攝）

在《不是你不愛你》裡面對一眾女神，周漢寧表示Locker林家熙曾偷偷透露，原來由Anjaylia演自己的女朋友，令自己非常緊張，但到現場卻發覺不是！Anjaylia笑言：「佢安心啲啊！因為（我）年紀太大！」阿寧則表示：「唔係！係因為妳太靚！」Hazel更即場大爆阿寧的「專業」演出：「周寧真係好專業！佢會喺拍戲前嘅五分鐘前會開始入戲，佢就開始拖人哋手仔！」阿寧尷尬大笑後表示當時在排戲，第一次見就做女朋友要先熟悉一下，亦有徵求對手的同意。