4拍4家族︱謝安琪破格做Rock妹　與泰迪羅賓合演不和父女

由天下一電影、無限動力實業出品，一毛製作及本地製作聯合出品，香港電影發展基金及創意香港支持拍攝的電影《4拍4家族》定檔於10月19日上畫。這部溫情電影由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆領銜主演，陳奐仁、蔡紫晴、張進翹、朱栢謙、朱米高參演，而電影首條預告片及海報亦於今天（30/8）正式登場。

香港溫情音樂電影《4拍4家族》由謝安琪、陳諾霆、泰迪羅賓及Anna hisbbuR主演。（《4拍4家族》電影劇照）

Kay在新片飾演一個追求音樂夢的單親媽媽，與另外三位家庭成員各有掙扎和迷惑，因為音樂四人重新了解自己，亦重組這個破碎家庭。一直較少於大銀幕演出的Kay，今次大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，Kay就指多年前已跟電影結緣，自己受劇本打動而接拍。

謝安琪大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型。（《4拍4家族》電影劇照）

身兼《4拍4家族》監製的Teddy，早於8年前經已構思開拍電影，Kay當時都有被邀請，她非常喜歡劇本將兩種她最喜歡的元素融合一起。「關於音樂的電影香港真的很少，仲有包含家庭故事在內的都唔多，兩樣都好吸引我。」

泰迪羅賓作為香港電影及音樂泰斗，身兼《4拍4家族》監製及主演。（《4拍4家族》電影劇照）

飾演主角Cat的Kay，在戲中是一位獨力照顧兒子Riley的單親媽媽，角色亦跟Teddy飾演的家勁是一對相隔多年，再次重逢的父女，Cat一直憎恨父親不辭而別，向來重視家庭的Kay，就對戲中的父女關係特別有感受。「我鍾意這部電影，第一就是講家庭成員之間的感情，我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裡面。」

泰迪羅賓與謝安琪於電影裡飾演一對父女。（《4拍4家族》電影劇照）

Kay指另一個更大原因去接拍就是音樂，戲中她不止唱歌，更大騷琴技，亦跟Teddy、Anna hisbbuR、陳諾霆組成樂隊表演。Kay非常欣賞角色Cat為達成演出音樂節的夢想，一直沒有放棄夾Band，自己就有將近20年的入行經歷分享給導演。「我希望觀眾看到在香港做音樂人的一些辛酸，有時候他們真的未必全部工作都是企理亮麗，譬如要穿着戲服去做一些似乎跟音樂沒甚關係的表演工作，做音樂的生活真的不易支撐，尤其如果有下一代抑或有老人家要照顧，是很大壓力和吃力。」誠然，Kay為加強角色因生活四處奔波的真實感，特意把雙手變粗糙，又染了一頭金髮演Rock女，更突破的是Kay在戲中挑戰吸煙鏡頭。

謝安琪為加強角色因生活四處奔波的真實感，特意把雙手變粗糙，又染了一頭金髮演Rock女，更突破的是Kay在戲中挑戰吸煙鏡頭。（《4拍4家族》電影劇照）

Kay又提到接拍這部電影另一原因，就是她跟導演賴恩慈識於微時，20年前剛出道時，二人因參與舞台劇而結緣，Kay難忘雙方初入行時，同樣充滿幹勁和理想，對於能夠與好友再度合作非常感動。「我覺得呢個緣份好珍貴，尤其是今次係Mo（賴恩慈）第一套長片，她邀請我去做女主角，我覺得是一份很大的感情和信任。」

謝安琪與《4拍4家族》導演賴恩慈（右）識於微時。（《4拍4家族》電影劇照）

曾經憑劇情短片《1+1》、《N+N》獲得多過本地及海外獎項的Mo，一共花了八年時間醞釀她這套處女長片作，Mo表示：「其中一個原因是因為一個堅持，一定要找四個不同年代真材實料的音樂人來演繹這一家人，缺一不可。」

謝安琪為電影女主角Cat的最佳人選。（《4拍4家族》電影劇照）

陳奐仁亦參與主演電影。（《4拍4家族》電影劇照）

賴恩慈非常感激阿Kay的參與，亦形容對方是主角Cat的最佳人選，至於戲中飾演彈Bass的少女樂弦，以及天才鼓手兒童的Riley，賴恩慈排除萬難找到新晉獨立歌手Anna hisbbuR，以及曾參與ViuTV真人騷打鼓節目《擊戰》的陳諾霆參演。

新晉獨立歌手Anna hisbbuR。（《4拍4家族》電影劇照）

「我最擔心找不到的角色是九歲打鼓小天才Riley，若找不到一個真天才，我寧可刪除這個角色也不想造假，或要等到香港有這個人出生才開拍。」而阿Mo亦再次感謝身兼監製和主演的Teddy，八年來一直給予耐性，他亦是整個電影故事的靈感來源。「跟Teddy在錄音室 brainstorming時，他會與不同的年齡層夾Band。他夾Band時的快樂，讓我相信音樂，有勇氣用音樂去說這個故事。」

天才鼓手陳諾霆。（《4拍4家族》電影劇照）

導演亦特別邀請到著名畫家黃進曦為電影海報作畫，畫出一幅獅子山下的香港風景圖，藉此表達電影訴說一個發生在香港家庭，關於親情和音樂的故事，導演相信作品定能引起本地觀眾及樂迷共鳴。《4拍4家族》將於10月19日上畫，敬請期待。