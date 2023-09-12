100分老豆The Rock被愛女整蠱光頭黐鬚　竟撞樣已故摔角手父親

荷里活人氣動作巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），曾主演《黑亞當》（Black Adam）、《狂野時速》（Fast and Furious）系列及《逃出魔幻紀》（Jumanji）系列等電影，以一身橫練肌肉成為銀幕上極具標誌性的硬漢。The Rock在外作為硬漢，在家中則為孝順仔兼慈父，對母親及三位女兒寵愛有加。

The Rock曾於《黑亞當》裡飾演實力直逼超人、亦正亦邪的超級英雄。（《黑亞當》電影劇照）

The Rock絕對是荷里活的爆肌硬漢。（《狂野時速5》電影劇照）

The Rock於社交媒體上不時分享與女兒們相處的點滴，日前他分享一段短片，在週六家中工作期間，兩位女兒闖入他的辦公室，聲稱借用父親兩分鐘時間，並在父親標誌性的光頭上，黏貼上多條假髮與鬍鬚，更畫上眼睛、鼻子與笑臉！

The Rock坐定定，似乎一臉不滿意。（狄維莊遜IG影片截圖）

原來The Rock後尾枕被黏滿假鬚，更被畫上眼口鼻。（狄維莊遜IG影片截圖）

The Rock的女兒似乎嫌「作品」未完成，繼續黏上假鬚。（狄維莊遜IG影片截圖）

The Rock的女兒似乎嫌「作品」未完成，繼續黏上假鬚。（狄維莊遜IG影片截圖）

The Rock雖然在鏡頭前忍住笑容，搖着頭為自己再次墮進女兒陷阱感到無奈，然而身處女兒玩樂房間裡、蹲坐着一動不動地就範的The Rock，明顯對女兒寵愛爆棚，無懼硬漢形象崩壞！The Rock更表示：「我肯定是一個笨蛋才會多次墮進這些事情中，但這是我們作為男人及父親理所當然的事！而且我們也低調地享受着！」

The Rock巨石強森被兩位幼女圍攻 被唇膏搽勻光頭意外撞樣紅骷髏

The Rock乖乖坐在女兒玩樂的房間，一動不動就範。（狄維莊遜IG影片截圖）

The Rock的表情無奈之餘，亦看似在忍笑，相信心中感覺非常甜蜜。（狄維莊遜IG影片截圖）

The Rock被女兒戲弄最有趣之處，莫過於在後尾枕黏上鬍鬚及畫上五官後，竟意外撞樣自己父親、著名摔角手Rocky Johnson！The Rock的父親以其濃密短髮與八字鬍鬚著名，雖然兒子的樣貌與妻子較相似，然而卻遺傳到超過六尺的身高及一身強橫的肌肉，男人味十足！

The Rock後尾枕上的作品，竟意外撞樣已故父親、著名摔角手Rocky Johnson。（狄維莊遜IG影片截圖）