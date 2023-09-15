4拍4家族︱謝安琪貨櫃車巡遊夾band超興奮：隨時打開車蓋就唱歌

由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆（Rondi）領銜主演的溫情電影《4拍4家族》，即將在10月19日上畫。今日（15／9）發布電影最新預告，片中見到Kay大發雷霆大罵父親及兒子，亦有Kay感性流淚剖白場面，相當考驗Kay演技。《4拍4家族》是本地近年少見的以音樂人為主角的電影，身兼監製的Teddy就指由構思到開拍經歷8年時間，能夠順利開拍到上畫，過遭遇到不少困難，包括集資及選角，當中Kay的兒子張瞻更曾有份獲邀演出。

《4拍4家族》是本地近年少見的以音樂人為主角的電影，身兼監製的Teddy就指由構思到開拍經歷8年時間，能夠順利開拍到上畫，過遭遇到不少困難，包括集資及選角，當中Kay的兒子張瞻更曾有份獲邀演出。。（《4拍4家族》電影劇照）

Teddy指過去8年，不斷跟導演修改劇本，希望將這部溫情電影拍得盡善盡美，選角方面亦都花盡心思，而出演女主角的Kay則透露一早與電影結緣，連兒子張瞻本身更有機會登上大銀幕，她透露說：「最初Teddy 8年前找過我，那時候故事的主角不是女生，他是想邀請張繼聰和我的兒子飾演父子，我當時知道是Teddy有一部電影想講述幾代人的感情，香港的一些家庭的故事，我亦好感興趣，想不到八年之後，劇本有很多東西都改變了，最後父子角色變成母子，還加入了不少音樂元素。」

電影8年前原意請張繼聰與兒子張瞻飾演父子，到最終開拍時改變為母子，由謝安琪主演。（《4拍4家族》電影劇照）

《4拍4家族》訴說一個發生在香港音樂人家庭的故事，劇組因而到很多他們出沒的地方取景，包括Busking聖地，旺角行人天橋、尖東海傍等，還有眾多音樂人及樂隊的發源地藝穗會，而為了配合Kay戲中一句對白，亦是戲中Band Four樂隊精神「我哋去到邊玩到邊，邊度就係我哋嘅舞台」，導演更安排一架Music Truck，拍攝Band Four樂隊乘住貨櫃車遊走香港各區鬧市表演，其中一站還走到飛鵝山，Kay對劇組成功打造這個流動舞台車非常佩服，並說：「車上的喇叭是有聲的，琴是真的可以彈到，結他全部都是，我覺得這件事是很夢幻，你會覺得，嘩，原來真係做到，香港有這樣的車，隨時打開車蓋可以唱歌，我自己第一次見到的時候是超興奮。」電影完成拍攝之後，Kay曾問過能否保留貨櫃車，希望未來給其他街頭表演者使用。

電影裡出現的一架表演貨櫃車，令謝安琪印象非常深刻，更希望拍攝完成後能夠保留。（《4拍4家族》電影劇照）

此外，除了選角外，Teddy指電影另一個要面對的難題就是籌集資金，坦言以音樂人為主角的電影，非港產片市場主流，幸而多得導演多年來堅持，最後順利集資開拍。Teddy表示：「我當然喜歡講音樂的電影，但我曾經潑過導演冷水，我話香港人唔係無人拍相關主題的電影，但無論拍得好唔好，票房都是一般，但導演有這種信心，她點都堅持拍一部關於一個家庭環繞着音樂的故事。」

泰迪羅賓坦言熱愛音樂主題的電影，然而在籌集資金上有困難。（《4拍4家族》電影劇照）

電影講述女主角Cat（謝安琪 飾）是一個追求音樂夢的單親媽媽，獨力撫養愛兒Riley（陳諾霆 飾），Cat母親死後，多年不見的父親家勁（泰迪羅賓 飾）突然帶住另一個女兒樂弦（Anna hisbbuR 飾）回港，並要求同住，四人經常爭吵，Cat亦因忙為生活奔波，令Riley缺乏照顧，對方更因沉迷打鼓而荒廢學業，三代成員各有問題。

泰迪羅賓在電影裡飾演謝安琪的父親。（《4拍4家族》電影劇照）

導演賴慈恩過往作品都以親情為主題，《4拍4家族》都不例外，而她就憶述有次在Band房見到Teddy以及Rondi，兩個不同年代的人非常享受夾band，啟發到她為劇本加入音樂元素，戲中四位主角就因音樂重新了解對方，更組成Band Four樂隊，嘗試重組破碎家庭，導演表示：「我在想音樂會否可以解決到世代之間的矛盾、衝突、不了解，當大家都有自己的聲音、恐懼和掙扎時，而人們要似戲中4個主角一樣，被迫要共處一室，一個空間時，那怎樣去解決矛盾呢。我覺得音樂會是一種出路。」導演亦指戲中故事在很多家庭都有發生，是近年香港社會的縮影。

導演賴恩慈過往作品都以親情為主題。（《4拍4家族》電影花絮照）

故事大綱

《4拍4家族》故事講述決心踏上國際舞台的Band Four 主音Cat (謝安琪 飾)自小崇拜結他手父親家勁，King (泰迪羅賓 飾)，父親卻在她十歲時離家出走。廿多年後，Cat 媽病逝，父女在火葬場內重逢，此時，Cat多了9歲兒子Riley(陳諾霆 飾)，家勁攜帶了女兒樂弦(Anna hisbbuR 飾)回來。四人忽然同一屋簷下，一個家四種聲音，各有掙扎、秘密與恐懼，難以溝通。音樂是四人唯一的共通點，當透過音樂四人開始合拍互相聆聽時，Band Four 卻面臨更大難關。