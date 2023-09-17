全球最大LED天幕影院賭城開幕　比香港最大IMAX樓高仲要大3倍

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》（Oppenheimer）自今年7月底上映後，在全球掀起新一輪對IMAX電影製作及巨幕放映的討論，近20年來IMAX拍攝及放映技術越趨普及，不少鉅製作品如2009年推出的《阿凡達》（Avatar）及去年上映的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）均使用IMAX技術攝製及放映，讓觀眾在影院中有如置身電影現場。然而在IMAX以後，電影極致觀映體驗將如何再創高峰？或許「Sphere」將會成為下一個電影史上的偉大成就！

基斯杜化路蘭新作《奧本海默》，以IMAX菲林攝影機拍攝，掀起對IMAX製作及放映技術的新一輪討論。（《奧本海默》電影花絮照）

去年全球票房冠軍作品《壯志凌雲：獨行俠》，亦標榜以IMAX版本體驗最震撼視覺效果！（IMAX IG圖片）

追求比IMAX電影更極致的視聽享受，或許「Sphere」便是下一個電影技術高峰！（視覺中國）

全球最大天幕電影院「Sphere」，將於今年9月29日在美國賭城拉斯維加斯揭幕，影院配備史上最大型環迴式LED屏幕，尺寸高達16萬平方尺（約14800平方米），屏幕高度高達250尺（約76米），相比香港最大型IMAX影院的高度超過3倍！造價超過23億美元（約港幣180億元）的Sphere，更能夠同時容納18600名觀眾，為全球最大型的電影院。而「Sphere」的放映解像度更高達16K，需要使用特意研發的專用攝影機「BIGSKY」拍攝，畫質比4K高40倍之多！

全球最大電影院「Sphere」將於9月29日在美國拉斯維加斯開幕，在啟用前Sphere已率先成為賭城的一大景點！（Sphere IG圖片）

Sphere擁有全球最大型的LED屏幕，放映畫質高達16K，更能夠同時容納18600名觀眾！（Sphere IG圖片）

在拉斯維加斯「Sphere」開幕後，首部放映的電影將為科幻作品《Postcard from Earth》，由《鯨》（The Whale）及《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky執導，透過兩位人類主角的視覺探索地球及不同生物，拍攝團隊更走遍五大洲進行拍攝。日前導演社交媒體上分享短片，披露新作放映前的準備過程，並預告新作將會在10月6日首映，導演更表示：「我的iPhone無法準確拍攝到這個屏幕的清晰度！」自己亦對效果感到震撼！

Sphere開幕後，科幻片《Postcard from Earth》將會成為第一部播放的電影，由《鯨》及《黑天鵝》導演Darren Aronofsky執導。（Sphere IG圖片）

除了驚人的視覺效果，「Sphere」亦配備全球最先進的音響技術，透過16萬個擴音器發射音頻，令每一個座位內的觀眾都能夠得到最佳音響效果，技術甚至能夠令不同區域觀眾聽到不同的聲音內容，包括語言、音樂或音效，意味同一影院中能夠同時播放電影多種語言的版本，超乎想像！

由於Sphere的放映像素高達16K，需要以特意研發、全球最先進的攝影機「BIG SKY」進行拍攝，畫質為4K拍攝的40倍！（Sphere IG圖片）