AK江𤒹生自困漆黑貨𨋢助入戲　親爆靈異經驗︰見白衫姐姐後發燒

ViuTV節目《爆谷一周》第三季，昨晚（16日）播出第13集，請來港產鬼片《七月返歸》主演MIRROR成員AK江𤒹生、黃梓樂及導演謝家祺出席，接受主持人谷德昭訪問，大談拍攝鬼片的籌備與演出，期間AK更自爆少年時驚險的靈異經驗！



主演《七月返歸》的MIRROR副隊長AK江𤒹生、黃梓樂及導演謝家祺，出席節目《爆谷一周》接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

江𤒹生作為當紅男子組合MIRROR的副隊長，AK沒有因為偶像光環而在參演電影上得到優待，依然按照製作程序參與試鏡，並從兩三試鏡中揮低二十多位男演員，脫穎而出獲得角色。江𤒹生在節目上自言不介意試鏡，謙虛地表示在過程中獲益良多：「因為我知道我在演戲方面尚算新人，在（造星）比賽前只接觸過唱歌跳舞，戲劇方面零經驗、一張白紙，所以完全不抗拒任何試鏡。」而導演亦大讚AK非常專業，在試鏡前已做足功課，令自己與監製最後果斷決定由他主演。

AK江𤒹生表示自己在造星前只接觸過唱歌跳舞，在演戲方面尚算是新人，甚至笑指黃梓樂的經驗更豐富，是自己的前輩。（《爆谷一周》節目截圖）

《七月返歸》作為鬼片，對演員的要求與其他劇情電影不同，江𤒹生亦分享到如何為最緊張驚嚇的場面醞釀情緒。AK提到取景地為一處工廈搭建的內景，而場景內一處設置則成為他準備開拍前的秘密基地：「有時拍攝很驚慄的場面，需要醞釀情緒。（場景）裡面有貨運升降機，也是搭建出來的，只要升降機關門時，裡面真的全黑、黑得伸手不見五指。我有幾次要拍很重要的場面前，也特地叫導演讓我進去，關門5至10分鐘，自己在裡面醞釀情緒。我在全黑的環境下，讓自己有許多想像空間。」他表示在漆黑的環境中取得合適的情緒後，會心跳顫抖，亦借助戲裡飾演母親的白靈，所演繹的恐怖與壓抑作為助力之一。

為了投入情緒，AK江𤒹生表示自己會在關機前將自己關在漆黑的升降機中，大約5至10分鐘。（《七月返歸》電影劇照）

至於谷德昭問及江𤒹生個人的靈異經驗時，AK亦自爆少年時一次疑幻似真的經歷。江𤒹生表示：「我小時候懷疑見過一次，但當時也不肯定。」他表示自己從小住在舊式屋邨的「尾房」，前往升降機時要經過狹長的走廊，一次與朋友出發踢波時，AK回憶指：「我記得當時跟朋友一起經過，他們問『你看到門口有一個穿白衣的姐姐站着嗎？』我轉頭看發現真的有一個姐姐，但再看一次又不見了。」江𤒹生表示雖然記住了此事，起初亦沒有太在意，然而AK續指：「但我之後就生病、病了好一會，以前祖母還在生時，在深水埗賣元寶蠟燭，不知道給我喝甚麼，然後才沒事！」