袁澧林去台灣「約抱睡」？　入圍金馬影后身份獲邀演出楊乃文MV

到底袁澧林（Angela Yuen）有幾紅幾忙？忙到一個宣傳Po都出唔到？經過《釀魂》監製黃永峯連番狙擊下，搞到大家都想知答案。昨晚（21/9）Angela所屬的經理人公司在IG出預告，原來她早前又去咗台灣，拍攝搖滾繆楊斯楊乃文與搖滾天王伍佰合作的新歌《說不出口》MV，並於昨晚8點首播，而MV更強調她是去年憑《窄路微塵》獲提名金馬獎最佳女主角身份，似乎Angela成功開出台灣之路，亦在台灣獲得一份尊重。



這一幕應該是Angela相約男主角見面的一幕。（《說不出口》MV截圖）

Angela在MV的造型跟過去的文青造型不同。（《說不出口》MV截圖）

釀魂｜監製再發功鬧某演員後刪文 「您將來有幾紅我都唔會尊重」

歌曲《說不出口》由楊乃文主唱，伍佰featuring，其MV將於今晚首播，更找來《當男人戀愛時》導演殷振豪執導。歌曲製作陣容超班，MV演員亦不失禮，預告片中，便以第59屆金馬獎，憑《窄路微塵》入圍最佳女主角來介紹袁澧林，而男主角就是同屆金馬獎，憑《黑的教育》奪最佳男配角的朱軒洋。

男主角是憑《黑的教育》奪金馬獎最佳男配角的朱軒洋。（《說不出口》MV截圖）

說明抱睡，當然有這環節。（《說不出口》MV截圖）

未知二人有否發展出真感情。（《說不出口》MV截圖）

特意找兩位演技派新演員，因為故事講近年在年輕人圈掀起的男女交友關係「約抱睡」，即是男女以交友App尋找對象，但目標並不是成為戀人或約炮，只是想得到心靈的慰藉，嘗試抱住一起睡。這是純抱睡的關係，沒有進一步的親密接觸，二人間不包含承諾，但當然亦不代表毫無發展可能，睡睡下可能睡出真感情，可視為二人發展成戀人前的觀察階段。不過這關係對不少男生而言是不可思議都市傳說，不知有多少男生可把持得住。

MV以入圍金馬獎最佳女主角身份，介紹袁澧林。（《說不出口》MV截圖）

早前袁澧林亦為擔任女主角的電影《送院途中》，遠赴丹麥出席哥本哈根電影節，並出席座談會與觀眾對話，而袁澧林亦尚未為主演作品《送院途中》分享任何電影資訊及相片。