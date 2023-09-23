轟天猛將4｜紋身女Levy Tran　憑《狂野時速7》露美臀爆紅

電影《轟天猛將4》（Expend4bles）本周上映，今集除了繼續有史泰龍（Sylvester Stallone）領軍外，亦有全新猛將加盟，其中兩位仲係嚟自《狂野時速》（Fast & Furious）系列，包括積遜史特咸（Jason Statham）以及美藉越南裔女星陳梨薇（Levy Tran） ，對佢冇印象，又難怪，因為只演出一幕，但呢幕對佢舉足輕重。



Levy以一身型格紋身，令人留下深刻印象。（《轟天猛將4》劇照）

Levy於美國加州出世，本是一名模特兒，入行前仲曾經在一間殯儀館，任職遺體防腐員，既專業又有膽量。2011年，她憑其樣貌身材，以及一身型格的紋身，被星探睇中成為模特兒，亦憑其身上的紋身，登上多本紋身雜誌任模特兒。

喺一班男人堆中，Levy更為搶眼。（《轟天猛將4》劇照）

戲中染埋一頭銀髮，更有型。（《轟天猛將4》劇照）

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到2015年，她遇上一個人生轉捩點，終於有機會拍戲，仲要係參與《狂野時速7》（Fast & Furious 7）的演出，雖然只是得數個鏡頭的領賽女郎，但正因為她的外貌、身形及紋身相當標青，立即令人留下深刻印象，更被影迷投票選為《狂野》系列中最美麗女角色之一，從而略有名氣，2018年更參與Netflix恐怖劇集《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）的演出，開始較多人認識。

你點估到一個背面鏡頭，都可令Levy人氣急升。（《狂野時速7》劇照）

能參演《轟天猛將4》，Levy覺得難以置信︰「小時候，我和我爸爸最愛看史泰龍和龍格爾的動作片，或在舞台上看50 CENT說唱饒舌，或看蘭迪在擂台上格鬥，然後是伊哥烏華斯和Tony Jaa的電影，這次的組合石破天驚，我實在太激動。」她希望觀眾能理解角色Lash的個性，「她有一點粗魯，又有一點鋒芒，很聰明兼身手矯捷，會向觀眾展現出前所未見的新技能。最重要的是，她有一件秘密武器，但我不能告訴你它是甚麼東西。觀眾一看就覺得很酷，敬請拭目以待。」