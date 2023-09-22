JPEX︱七師傅憑神通避劫　為林作每日唸經但直言：我要佢自生自滅

虛擬資產交易平台JPEX風波引起全城關注，不少藝人如莊思敏、張智霖亦被牽涉入內，繼早前曾自稱「申請成為JPEX合伙人」的林作被捕保釋，風水師陳定幫亦於今日較早前接受警方商業罪案調查科調查。今日（22日）同為玄學家的七師傅（七仙羽），出席電影首映活動時接受訪問，大爆早已推算到JPEX「唔對路」，而與涉事人物林作雖然曾合作拍攝電視節目、相識一場，然而七師傅卻表示：「我要佢自生自滅！」

七師傅表示自己一早感覺到JPEX平台「唔對路」，但未有通知林作，更直言要他「自生自滅」，才能夠學會教訓。（葉志明 攝）

七師傅直言曾有平台邀請她拍廣告，自己則「避過一劫」，她分享眼光獨到的原因：「點解（能避一劫）？唔通因為神通？Yes！I have！因為我每日都唸經，所以之前feel到有咩唔對路！」曾與林作一同拍攝電視節目，七師傅直言自己雖然知道「唔對路」，但也沒有向林作透露：「冇通知！我要佢自生自滅！要等佢learn his lesson（得到教訓）！」更比喻林作為學行路的嬰兒，要讓他跌倒才會學懂教訓。七師傅亦解釋指：「如果我提醒佢，佢會覺得我隔住佢發達！」就算自己好言相勸，對方亦未必接受：「佢媽講嘅嘢佢都未必聽！我講佢點會聽呢？」

七師傅今日出席電影首映禮時接受訪問，提到林作涉JPEX案，表示：「如果我提醒佢，佢會覺得我隔住佢發達！」。（葉志明 攝）

雖然七師傅表示希望林作受到教訓，但亦抱慈悲心腸表示：「我每日都有唸經畀佢！」表示大家拍攝節目多次，亦是一種緣份：「唔知大家上一世結過咩緣，今世幫得就幫！希望佢都可以化解到！」至於林作面對官非的下場，七師傅表示：「坐監都冇乜所謂，當放假啦！平時佢咁忙！」

2023年9月18日，林作涉及JPEX詐騙案被捕。（夏家朗攝）

曾自爆身家逾十億的七師傅，對投資頗具心得，她直言：「呢啲投資一定唔可以掂！因為唔會有咁大隻曱甴周街跳！（蛤乸？）一樣！都係動物、都唔會周街跳！唔會有咁容易嘅嘢，同埋如果有咁容易點會同人分享？自己賺夠賺笑！」