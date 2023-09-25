姜濤獻熒幕初吻︰花姐緊張啲　李嘉文︰粉絲好友善｜我的天堂城市

由姜濤、李嘉文、宋芸樺、姚淳耀及魏蔓主演的台灣電影《我的天堂城市》，將於10月12日香港上映。電影在美國紐約取景，拍攝時正值疫情嚴峻時期，但姜濤眾人都排除萬難去到當地拍攝，足見大家有如戲中角色一樣，為夢想燃燒。而今次姜濤更為《我的天堂城市》獻出第一次，一個熒幕初吻，對姜糖而言絕對是大件事，但姜濤就處之泰然︰「接得一部戲就不能有太多要求，這是作為演員的基本操守。」那麼奪得這個初吻的女主角李嘉文（Jessica），又有冇一種無形壓力呢？



姜濤與李嘉文，不約而同都一起獻出熒幕初吻。（葉志明 攝）

化妝：Annie G. Chan @Annie G. Chan Makeup Centre（姜濤）、Hulda Tsai（李嘉文）

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon（姜濤）、Jason C@GIHO HAIR（李嘉文）

服裝：Yohji Yamamoto, Jimmy Choo （姜濤）

造型：PIPA Creative（姜濤）

場地︰香港康得思酒店 Cordis, Hong Kong

去到紐約拍攝，姜濤最開心是可以趁機放鬆一下，享受一份自在，但最終還是掛住香港︰「離開得太耐便會不捨得香港。」（葉志明 攝）（《我的天堂城市》劇照）

追夢誤墮騙局

《我的天堂城市》分開三個故事，其中姜濤與李嘉文的一段，講述分別來自台灣與新加坡的年輕人其追夢過程，戲中姜濤去到紐約讀書，但被當地的街頭文化深深吸引，毅然想去學Popping，還找到一位朋友做中介學跳舞，殊不知原來是騙局，被騙報名費後便無影無蹤，現實中原來姜濤都有類似經歷。

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姜濤回想當年差點受騙，報讀模特兒課程。（葉志明 攝）

姜濤︰「當年我同學不知在報紙還是雜誌，找到一個應徵做模特兒的廣告，我便去到不記得是旺角還是太子，上到去一間好細的公司，去到不久對方便說得有潛質，可以搵好多錢，不過要先花幾千元上堂，到你接到工作後自會退回給你，我當時覺得是騙人的，於是便走了，況且當時自己都冇錢。」正因為這個經歷，隨後姜濤所參加的比賽都只會選免費的才報名，包括《全民造星》。

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兩位都曾經因為追夢，誤墮騙局，姜濤比較幸運︰「當時自己都冇錢。」（葉志明 攝）

姜濤比較幸運，但Jessica就中過招，還要在紐約發生︰「當時找了一間模特兒公司，對方要求我給予數百元美金，去拍一些介紹相片方便接洽工作，而事實上相片出來效果好差，用手機影都比它好。而簽約一年左右，就只接過一份工作，還要得好少酬勞，補償不到那筆錢，我都沒有去追究，當上了一課。」

親密指導監督熒幕初吻

今次電影一大賣點，是姜濤會獻出熒幕初吻，問到姜濤有否緊張，要做甚麼準備，他坦言完全冇︰「反而花姐比較緊張，她好似媽媽心態，會問咁樣得唔得㗎？我自己不太在意，作為演員，接得一部戲就不能有太多要求，這是作為演員的基本操守。而且去到另一個環境，壓力少很多，現場有親密指導，所以就算要拍親密行為大家都好專業。」

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戲中還有一幕接吻戲，姜糖入場時相信會看得非常投入又肉緊。（《我的天堂城市》劇照）

今次都是李嘉文獻出熒幕初吻，但同樣因為在親密指導在場，令大家拍得安心舒服。「在美國拍任何親密戲，都要有親密指導在場，就算我拍過一些校園題材電影，簡單如睡在對方大腿上，都會問你稍後你要做這個動作，你可以嗎？然後再問對手是否可接受，雙方都有共識才可拍攝。今次都是我熒幕初吻，起初都有少少緊張，但因為有親密指導在場，確保大家都在舒服狀態下進行，大家好自然就放鬆到，最終一Take過。」

戲中有不少英語對白，姜濤事前都多加練習，亦慶幸自細睇NBA大，所以美國口音都有所認識。（葉志明 攝）

拍得自在，但怕唔怕粉絲們呷意大發？Jessica︰「一開始是有少擔心，知道姜濤有很多粉絲，但至今都沒太大問題，起碼我冇收到甚麼奇怪訊息，之後在台灣真正跟他的粉絲接觸時，大家都超級友善對我好好，是一群非常有禮貌的粉絲，雖然我都會說笑叫大家放過我，但其實沒太大問題。」

姜濤在戲中要跳舞，但對台灣傳媒謙稱自己在舞技方面，是團隊中下級別，問到哪方面才是第一名？「食量！Top One！」充滿自信地答。（葉志明 攝）

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追夢追到與偶像合作

Jessica定居美國前，曾經是《100毛》的簽約藝人，黃慘盈就係佢。2017年離開《100毛》，前往美國修讀戲劇相關課程，並定居紐約尋找發展機會，在當地拍過劇集，本身都在上演緊一場追夢故事。Jessica︰「試過有好幾年的確好辛苦，但我好清楚自己目標是甚麼，人生要做甚麼，好想演戲、好想表演，當感到辛苦時，只要知道自己行緊一條正軌，就算幾辛苦都是值得，我慶幸自己做到想做的事，有機會任性。」

姜濤演唱會尾場，邀請到偶像羅志祥擔任嘉賓，是作為粉絲的最高成就。（資料相片）

姜濤對於一個女仔，隻身去到異地追夢都非常佩服，亦好同意Jessica克服困難時的態度。姜濤︰「始終是自己的工作，既然揀得這一行，都不會放棄。我知自己已經比一般人幸運。」早前在演唱會上，姜濤有機會跟偶像羅志祥合作，這可算是一個粉絲最高的成就。「我天生就有種直覺，覺得自己將會成為藝人，真的要看個人志向，偶像給予各人的意義都不同，有人會視為榜樣，而我因為想成為藝人，所以會特別留意不同明星，例如小豬（羅志祥），都好開心，能夠入到這一行跟偶像合作，都是一件好勵志的事情。但大家不一定為了追星去做藝人，要真係找到個人意義才去做，否則會本末倒置。」