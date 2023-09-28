新唐山大兄｜陳展鵬25年前做甄子丹手下　小鮮肉時期獲激讚好靚仔

1998年上映的《新唐山大兄》由「宇宙最強」甄子丹自導自演，當時港產片開始走下坡，而這部片製作質素欠佳，票房僅收35萬港元，成績強差人意。不過電影有一大亮點，就是當年只得21歲的陳展鵬飾演甄子丹的手下，戲份之重稱得上是第二男主角，正值小鮮肉時期的高顏值更驚艷不少網民。

甄子丹於1997至1998年執導的幾部電影都仆直收場，《新唐山大兄》是其中一部。（電影截圖）

《新唐山大兄》講述唐山（甄子丹 飾）留洋學得醫術後歸國，與助手劉國邦（陳展鵬 飾）在上海閘北貧民區開設西醫診所。當地斧頭幫惡霸于老七（于榮光 飾）為了得到一塊地皮，經常帶人毆打村民，唐山與劉國邦出手制止行兇，又義務診治受傷村民。為制止老七，唐山拜訪了那塊地的主人——自己在英國時的老師西蒙，以替西蒙工作為代價，保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩（朱茵 飾）多年來患有喉疾不能說話，篤信狐仙的于老七以為求仙可令妹妹痊癒，排斥西醫治療，小倩機緣巧合結識唐山，唐山以誠意打動小倩，令其接受手術。與此同時，貧民窟中的孩子們陸續失蹤，唐山發現此事的幕後主使是斧頭幫和西蒙，一場惡戰在所難免…

20出頭的陳展鵬獲大批網民讚靚仔。（電影截圖）

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在甄子丹主理下，《新唐山大兄》的打戲算相當精彩，連陳展鵬上陣以一敵十的場面都有板有眼，可惜劇情漏洞太多，加上攝影及美指的質素不高，還是難逃被列為「爛片」。當年陳展鵬由TVB轉戰影壇，雖然仍一臉青澀，但表現都算合格有餘，站在甄子丹旁邊沒有被搶盡風頭，角色更令人聯想到《城寨英雄》的「左勾拳」，不少網民對於他當年是靚仔小鮮肉感到驚訝。