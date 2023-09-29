林明禎胞弟被讚靚仔望入行　拒合演情侶︰似我個仔多過男朋友

亞洲電影大獎學院宣佈舉辦國際電影創作營，於今日（29日）舉行香港澳門聯合記者會，邀請為創作營擔任導師的資深香港導演兼編劇張婉婷、亞洲電影大獎學院青年大使林明禎一同出席。林明禎作為青年大使，於記者會上作為代表接受傳媒訪問，分享將會推出電影新作及中秋佳節計劃。



林明禎透露將會推出電影新作《把幸福拉近一點》。（劉智源 攝）

林明禎自去年《飯戲攻心》成功入屋並取得票房佳績後，一直未推出電影新作，今日明禎預告指：「最近有一部電影要出了，叫《把幸福拉近一點》，跟凌文龍一起拍攝。」她透露拍攝電影特別辛苦：「呢部電影真係好辛苦，因為係我有史以來最多對白，我（角色）係一個按摩師，要識好多經絡，要背好多科學的領域，好難！」至於廣東話對白水平，林明禎笑指：「（廣東話對白）超級多，我都唔會令大家失望！」

林明禎表示《把幸福拉近一點》的角色是飾演一位靚女按摩師，對白為從影以來最多。（劉智源 攝）

林明禎笑指自己的角色：「我係一個好靚嘅按摩師！」更表示自己有因此學懂按摩技巧：「我自己會多跟自己按摩，覺得腸胃可能有點不舒服便為自己按一下！」但笑指未有機會為媽媽或兩位胞弟按摩。

林明禎亦透露家人會於十一月前來香港陪伴自己拍攝電影，早前明禎胞弟外貌曝光被外界大讚高大靚仔，她表示若有機會亦希望弟弟能客串電影：「多多把他帶在身邊，如果大家需要臨演的話！」她表示希望與胞弟飾演姐弟，談到若演情侶，明禎可愛地呆住表示：「佢細我12歲！而且佢比較似我個仔！似我個仔多過似男朋友！」

正值中秋佳節，林明禎未能於馬來西亞與家人共渡，笑指：「一個人孤零零咁生活落去！」明禎表示雖然沒有安排賞月活動，然而：「其實我屋企可以賞到月亮，因為我住好高、比較靠近。可以站在天台吹風、看月亮，一個人孤零零咁生活落去！」