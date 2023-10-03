紥職2︱黃宗澤揚言票房3000萬蠔吧任食　陳家樂︰著對家波衫影相

香港黑幫動作電影《紥職2》今日（3日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同黃宗澤、張繼聰、陳家樂、衞詩雅、黃德斌等一眾演員出席，一同為10月5日正式上映的《紥職》造勢。在電影裡飾演三兄弟阿齊、阿貓與金仔的黃宗澤、張繼聰及陳家樂，在首映禮上接受訪問，而謝安琪亦有到場支持老公新上映的主演作品。

《紥職2》三大男主角黃宗澤、張繼聰與陳家樂一同出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

謝安琪亦有出席《紥職2》首映禮支持老公張繼聰。（梁碧玲 攝）

黃宗澤於受訪時表示，拍攝完《紥職2》及續集《紥職3》後，三兄弟已接近一年沒有見面，直至最近開展宣傳及謝票工作才有機會再次聚首。陳家樂笑言三人感情甚好，卻投訴黃宗澤與張繼聰經常整蠱自己，黃宗澤亦從實招來笑指：「我哋兩個一齊引呢個笑點最低嘅陳家樂笑囉！」陳家樂笑指二人經常：「將好正經嘅對白，用好唔正經嘅方式講出嚟！我就已經唔得喇！（有沒有反擊？）反咩擊啫！我忍到笑就已好叻喇！」

黃宗澤、張繼聰及陳家樂於《紥職2》首映禮受訪時，黃宗澤笑指與張繼聰經常整蠱笑點最低的陳家樂。（梁碧玲 攝）

張繼聰則以陳家樂熱愛的英超足球隊伍曼聯大開玩笑：「我哋會著啲藍色波衫！因為佢係足球狂迷、好忠心！我哋就成日講佢對家嗰啲球員點樣！你玩人入到肉先好玩！」黃宗澤亦笑指：「尋晚我同阿聰講到去買某一個球隊嘅波衫，著嚟首映、專登企喺佢隔離！不過算啦！唔好咁盡啦！」

黃宗澤與張繼聰笑言經常以陳家樂的足球愛隊曼聯大開玩笑。（梁碧玲 攝）

黃宗澤、張繼聰與陳家樂連日為《紥職2》優先場進行謝票，均表示觀眾反應非常好，場場爆滿，至於對票房的期望與回饋福利，黃宗澤笑指：「如果票房去到3000萬，我鋪頭（蠔吧）開放任食一日！」張繼聰在旁笑指：「你講到咁、我哋仲可以講咩啊！咁我同大家去Bosco度食嘢啦！」至於陳家樂會否為福利加碼，張繼聰趁陳家樂思考時笑指：「著對家波衫！」陳家樂則尷尬地配合笑指：「好！3000萬我著對家波衫影相！」