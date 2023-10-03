紥職2︱衞詩雅話題床戲唔敢重溫　遮眼尖叫︰好似睇鬼片咁！

香港黑幫動作電影《紥職2》今日（3日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同黃宗澤、張繼聰、陳家樂、衞詩雅、黃德斌等一眾演員出席，一同為10月5日正式上映的《紥職》造勢。在電影裡飾演黃宗澤的妹妹、張繼聰的太太，衞詩雅透露雖然只參與兩日拍攝，卻體驗到大肚及動作戲份。

衞詩雅於《紥職2》裡飾演黃宗澤的妹妹、張繼聰的太太。（梁碧玲 攝）

衞詩雅於首映禮受訪時表示，《紥職2》於疫情期間拍攝，已相隔數年之久，更分享一件有趣經歷：「戲裡面有一幕我有個BB，個BB係好細個、一個月左右，前嗰排有一位女士拖住個小朋友嚟同我講『呢個就係嗰時個BB』都已經兩歲！」她亦表示在戲中形象突破甚大：「素顏得嚟再化醜妝，加啲黑眼圈、皺紋又冇梳頭。之前都有做過大肚婆，但今次劇情悲慘啲，有畀人打嘅戲份。」

衞詩雅表示自己在《紥職2》裡外形甚具突破。（梁碧玲 攝）

衞詩雅近日主演新劇《Food Buddies》受盡觀眾歡迎，在劇中亦有大膽床戲演出，衞詩雅表示自己為角色做足準備，希望演繹上突破過去作品中類近的角色。至於令觀眾驚豔的唯美床戲，衞詩雅笑言：「其實Live（播映）我唔夠膽睇，我上網同經理人一齊睇，我一路㩒住自己對眼尖叫，好似睇鬼片咁！」她亦續指：「佢（經理人）同我講好靚嘅、樂而不淫嘅！屋企人都有睇，都覺得好靚好靚，但冇討論呢場戲。」

衞詩雅表示不敢看自己在新劇《Food Buddies》裡的床戲片段。（《Food Buddies》劇集劇照）

對於新劇的床戲尺度，衞詩雅直言：「冇喇！最激今次喇！」亦透露年尾將推出電影作品，角色突破亦甚大：「唔係講Sex Scene啦，而係突破上、如果關於電影，我都講過如果要我增肥50磅，我都ok！要我剃光頭，Ok！剃眉，我都Ok！」至於往後裸露尺度，衞詩雅則表示：「如果裸露我就唔好想，可能而家細膽咗。」