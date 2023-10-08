潘紹聰「恐怖在線」15年　講鬼故自有三大法則︰不要將事件誇張化

有「鬼王」之稱的潘紹聰，自家創立的網上電台「恐怖在線」，不經不覺已經踏入15周年，「恐佈在線」於2014年曾拍過電影，鬼王都有粉墨登場，2019年又客串過電影《綁靈》。來到15周年，鬼王轉一轉模式，決定再戰舞台劇，將多年來在節目中深入民心的真人真事「有心人」，改編成舞台劇《死鬼老婆》。其實講足咁多年鬼故，潘紹聰都有一啲法則一直堅守住。



舞台劇《死鬼老婆》，將於10月20至29日，在灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演。（宣傳相片）

不能將事件誇張化

首先潘紹聰最在意有人講會不自覺地生安白造，所指的未必是整個故事都做假，「而是少少事都疑神疑鬼，賴落鬼神處，或者講鬼故事時將事件誇張化，這都是一種不敬的行為。」

（梁碧玲 攝）

要保持中立

經營多年，又薄有名氣，自然吸引很多人事上門邀請合作，當中包括不同門派的師父，但潘紹聰坦言最忌這些邀請︰「這是我最忌的，我寧願不賺這些錢，因為作為主持需要保持中立一點，如果跟大家有金錢上瓜葛，好易受到牽連，我寧願做回自己做的事情，如果冇一個宗旨立場，好容易會出事。」

要潘紹聰講有怪事發生的表演場地，今次演出的壽臣劇院都一樣有。（梁碧玲 攝）

潘紹聰演《死鬼老婆》舞台劇 披露三大劇場靈異事︰有觀眾濕晒身

（梁碧玲 攝）

有宗教信仰都要多曬太陽

最後一樣是要有宗教信仰，潘紹聰︰「我主要信奉佛教道教，都會去觀音廟、黃大仙等，做完節目之後覺得世界係會有神有鬼，你信神就自然會相信有鬼存在，而且我相信這個世界是需要有神鬼的，如果冇神鬼之說，就好容易失去個人的道德標準，例如會不相信報應，不相信有祖先，就連家庭倫理觀念都可以失去，所以我覺得應該要有，做人有個道德標準。」

額外另一個小貼士，就是要多曬太陽，雖然未做節目前，潘紹聰都喜歡運動曬太陽，令個人精神一點，只是節目後，更覺得曬太陽吸多點陽氣都是好事。

要在舞台上營造驚嚇效果，潘紹聰坦言都要花點心思。（梁碧玲 攝）

《恐佈在線》15週年推出的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，由潘紹聰領軍，聯如趙善恆、童童及麥沛東演出。（宣傳相片）

《死鬼老婆》節目簡介

由「鬼王」潘紹聰領軍，《恐佈在線》15週年推出的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，將於2023年10月20日至10月29日假灣仔香港藝術中心壽臣劇院隆重公演。故事講述男主角阿生，一個喪妻不久的調酒師，亂入了一間新開張的酒吧應徵，希望展開新生活。然而阿生無心工作，整天在酒吧老闆娘的妹妹——子彤身上感受到亡妻的影子。子彤越發不滿，想趕走阿生，卻逐漸被怪事纏身。《有心人》的音樂不時響起，令人頭皮發麻的事情不斷發生。在這小酒吧內，一個想見鬼，一個想重回正軌，最後誰能如願以償？