驅魔人信仰者｜女主角狠批系列濫用IP　導演斡旋改編成就傳奇卡士

荷里活驅魔恐怖電影《驅魔人：信仰者》（The Exorcist：Believer）將於10月12日在香港上映，作為經典電影《驅魔人》系列半世紀後第六部續作，新作劇情與原作有直接連繫，更邀請到首集女主角Ellen Burstyn重演Chris MacNeil一角，相信為系列忠實粉絲帶來不少回憶。

即將於香港上映的《驅魔人：信仰者》，劇情故事直接與1973年的原作有所聯繫。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

不過早前《驅魔人：信仰者》導演大衛格林（David Gordon Green）透露，原來Ellen Burstyn起初拒絕參演這部續集，並對作品感到排斥，最後許多時間及唇舌才成就這個傳奇卡士。

首集《驅魔人》女主角Ellen Burstyn在《驅魔人：信仰者》裡重演Chris MacNeil一角。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

據外媒報道，大衞格林在近日的訪問中透露，Ellen Burstyn起初對這部電影非常有保留，憑經典首作提名奧斯卡的她，原來一直認為在《驅魔人》的成功後，第二部系列作便已濫用了電影的IP，扭曲原作的基調，更不尊重小說原作者的作品。

Ellen Burstyn批評在《驅魔人》首集的成功後，往後作品並不尊重原作及原著小說作者。（《驅魔人》電影劇照）

為了讓Ellen Burstyn回心轉意，建立對《驅魔人：信仰者》的信心，導演在第一次接觸Ellen Burstyn時，雖然被對方拒絕參演，卻改變策略，慢慢爭取這位至關重要的演員支持。導演大衞格林表示：「我和Ellen Burstyn交談了許久，分享文學與哲學，亦又手立了社交關係。當我把劇本送給她時，她對我結合了一些我們對話的內容觀點感到滿意，我嘗試保留她的個人化，並尊重Chris MacNeil一角50年後的形象。」

導演與Ellen Burstyn經過大量討論，並尊重地還原角色50年後的面貌，才贏得Ellen Burstyn參演作品的難得機會。（《驅魔人:信仰者》劇照）

雖然《驅魔人：信仰者》於美國上映後，在爛番茄上評價未如理想，然而對於原作的尊重度高，糾正第二集《驅魔人：異端者》為追求票房成功，在作品裡出現的方向偏差。