觸電｜71歲羅莽與馮素波演夫妻　現實中未有老伴︰都唔知點做？

由林敏驄、伍詠薇、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny)、吳肇軒、羅莽、馮素波主演的電影《觸電》，今日（10/10）進行開鏡拜神儀式。年屆71歲，久未在港露面的羅莽師父將在電影客串一角，與馮素波飾演夫妻，羅師父稱今次係大挑戰。



七十有一的羅莽師父，久未有港露面，有少許發福。（葉志明 攝）

近年多在內地工作，拍網上電影，做節目，又會到處玩下，今次獲邀參與電影《觸電》拍攝，便一口應承，戲中仲會同79歲的馮素波飾演老夫老妻，而且相當恩愛。現實中羅師父都結過婚，但於1989年離婚，如何演一對老夫老妻，自言沒有經歷。「這個角色我未演繹過，要同波姐好恩愛，有好深厚的感情戲，我覺得好特別。現實中我都冇老伴，唔知點做，全靠波姐教我點做，帶我入戲。波姐人品好，又端莊、賢淑，你諗下香港演員中有邊個可以咁賢妻良母型，所以我都好開心。」

羅莽對波姐有讚無彈，更期待今次合作。（葉志明 攝）

林敏驄與羅莽老友鬼鬼。（葉志明 攝）

現年七十有一的羅師父，生活都相當有規律，早睡早起，食嘢清淡一點，只是間中一兩杯啤酒，至於運動方面，更加是日日堅持。「我都有練下功夫，練功夫好似食飯咁，唔練唔得，朝朝起身都係咁易打足十幾廿分鐘。」

羅莽擺姿勢時，林敏驄不忘在後面整蠱做怪。（葉志明 攝）

羅莽師父現在都日日練功，身手依然靈活。（葉志明 攝）

年輕時羅師父好似發哥一樣，鍾意跑山，不過近年愈來愈多人玩，加上體力問題都冇再跑。「好多年前會跑獅子山，有次山上發生劫案，大批藍帽子上山捉人，我在山頭，他們在山尾用望遠鏡遠遠就望到我，仲立即衝過嚟，仲全部踎低，原來係同我影合照，當時幾咁威水呀。」

羅莽師父都在場向傳媒擺姿勢拍照。（葉志明 攝）

而家條街人太多，都減少落街做運動。「個個認得我，就算上到山都唔係吸新鮮空氣（指人太多），寧願喺屋企跑8字，間屋夠大，識得呼吸運氣一樣得，一收一放。條街人太多喇Too much people，我而家Fit唔Fit吖，大家睇到！」