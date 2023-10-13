專訪吳嘉星談進軍荷里活三大條件　直言競爭大︰約試鏡48次中1次

七年前勇闖荷里活發展的前亞洲小姐吳嘉星（Kathy），早前難得再次回港參演電影，在疫情難關過後繼續展開兩地發展的征程。吳嘉星接受《香港01》專訪，談及多年來於荷里活發展光輝背後的辛酸，自己屢次經歷起跌，如何堅持個人意志，以及近年美國影視愈趨重視亞裔及華裔演員下，發展的機遇與成果。



七年前進軍荷里活發展的香港演員Kathy吳嘉星，近日回港參演電影，並接受《香港01》專訪。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

香港電影履歷認受性

由2016年起放下香港的演藝事業，隻身返回成長地美國加州發展，Kathy數次轉移發展陣地，不論心情或身份皆有複雜之處。作為美國成長的香港演員，Kathy表示背景的複雜性有利亦有弊，她直言：「我覺得是一柄雙刃劍，因為我在香港有一定的成績、經驗及作品，相對來說不是新手；但某程度上到美國便是從零開始，所有試鏡導演也不認識我，亦不承認海外的演出經驗。」

Kathy在香港出道後數年，參演過超過十部電影，大多更出自杜琪峯、爾冬陞等大導演之手，然而亮麗的香港履歷，在荷里活眼中卻不受重視：「或許歐洲會認識杜琪峯、爾冬陞，可能美國視自己為主流，所以不會認可這些導演的作品。我在履歷上寫Johnny To他們都沒有太大反應，直到參與他們的製作，證明我演出的能力，才能較暢順地展開事業生涯。」

Kathy吳嘉星回想最初到美國發展時，幾乎從零開始，當時美國尚未承認海外的演藝經驗。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

「一個角色有500至2000人爭」

闖進荷里活後，Kathy表示在美國片廠制度下，當地為電影挑選角色的途徑與香港差異甚大，吳嘉星分享指：「我認為荷里活與香港最大的分別，是所有演出機會都需要試鏡，令競爭非常龐大。因為試鏡的技術與演戲的技術有分別，所以要學懂如何試鏡，在沒有人與你對戲的情況下也要掌握到節奏，並且令試鏡導演注意力能夠聚焦，不會覺得沉悶。」

在個人試鏡能力以外，Kathy更要面對龐大的競爭，她直言：「一個角色可能有500至2000人去競爭，試鏡導演一日會面試約50至100位演員。」至於中選角色的機會率，Kathy笑言自己的生涯難以作準：「我第一年回美國發展，試鏡中選三次，便進入了（演員）工會。2017年沒有被選中過，但2018年又拍了三套戲，所以很難計算機率有多高。」但她亦補充指：「好像有人統計過，大約48次試鏡便會被選中一次。」

Kathy吳嘉星表示在美國參演試鏡，往往有500至2000人爭奪一個角色，競爭極大。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

Kathy曾參演由荷里活動作巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的災難動作片《高凶浩劫》（Skyscraper），在電影裡飾演一位新聞主播並以純正廣東話演出。Kathy表示不肯定該角色具體試鏡的演員人數，但表示：「類似的小角色，也會有500人去爭。」亦分享到自己的背景對中選該角色具有優勢：「荷里活現在有一個較多樣性、正面的趨勢，他們需要某族裔的演員便會在該群組中尋找。因為我的主播角色需要講流利廣東話，所以群組較細、競爭亦較細。我過去曾擔任主持多年，主播（角色）具有獨特的腔調，所以實踐下的經驗對我幫助甚大。」

Kathy吳嘉星曾參演The Rock狄維莊遜主演的災難動作電影《高凶浩劫》，主播角色的戲份雖然不多，但也會有500位演員爭奪。（《高凶浩劫》宣傳劇照）

吳嘉星於《高凶浩劫》裡飾演一位女主播，以純正廣東話演出。（《高凶浩劫》電影截圖）

進軍荷里活三大條件

近年不少香港演員在美國電影中亮相，成為香港人心目中的驕傲。提及如果有志踏出香港到美國發展，吳嘉星表示要做足心理準備：「荷里活是一個奧運會，全世界的人都參與競爭。」Kathy亦列舉在美國發展應有三大條件：「一定要熱愛表演，熱愛電影電視。因為如果只追求虛榮，其實是永無止境的事。」直言對表演的熱誠為首要條件。同時Kathy亦提及：「要問自己，究竟我能否承受接下來的壓力、長時間沒有拍攝機會的挫敗。」表示自己多年來屢次經歷挫敗，當中堅持的意志令她始終沒有放棄。

Kathy吳嘉星表示進軍荷里活，需要具備對表演的熱誠及經歷挫敗下堅持的意志。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

Kathy亦坦言，英語能力亦非常關鍵：「因為主流仍然是美國人，作為演員的責任要表達清楚、讓觀眾聽明白。」雖然吳嘉星於美國成長並生活多年，然而她亦笑指：「我很努力的訓練自己的美國口音，某程度上是我要更努力的地方。」至於演技，Kathy則認為單論表演方法，在香港與美國的分別並不大，但亦要時刻進修：「在美國有許多課程要修讀，所有演員也不斷上堂、增值自己，令自己競爭值提高。」

Kathy吳嘉星雖然在美國成長，然而表示自己仍努力訓練美式英語口音。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

「點努力都睇唔到結果」

離開熟悉的香港影壇，到美國由零開始發展，Kathy坦言屢次經歷挫敗，在起跌之間亦有沮喪的時刻。Kathy回憶數年間的爭扎，分享指：「每年都會有沮喪的時刻。曾經有一部Netflix的劇集，試鏡一位主角角色，我已經進入第二輪試鏡，但最後公布時沒有選上我。雖然我知道消息一刻也為其他演員高興，但亦會感到失落。」她更一度哽咽表示：「那一整個下午，我都坐着流淚、眼淚不停地流。當時是我在荷里活事業裡最辛苦的一段時間，不斷去努力、做好自己，遇上錯敗便要自行重整旗鼓、再次出發。」亦提到家人偶爾問及新近參演作品的動向，自己卻無法回答，也嘆問自己究竟在做甚麼：「好像無論自己如何努力，也看不到結果。」

Kathy吳嘉星提及荷里活生涯的沮喪時刻，表示自己亦有過非常艱難、一直看不到結果的階段。（葉志明 攝/ 場地：WILD ORGANIC）

吳嘉星在荷里活發展的起跌間，卻認清作為演員的真正目標：「我不斷問自己：究竟我鍾意演戲，定我要追求名利？我問自己這個問題許多年。」她表示多年來一直有糾結之處，但表示：「直到今年我拍攝一部獨立作品，我便真正發現我熱愛演戲。」