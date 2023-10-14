宋康昊自言賣點唔夠靚仔戲路廣　堅拒做導演：做演員已經好辛苦

香港年度電影盛事「第20屆香港亞洲電影節」日前開幕，本屆開幕電影為韓國首位康城影帝宋康昊的最新主演作品《韓戲逼人》，更邀請宋康昊遠渡前來香港出席盛事。宋康昊今日（14日）再次現身電影節活動，於浸會大學舉行大師班與一眾香港電影界創作人、觀眾及學生對談，吸引數百位嘉賓及影迷到場，場面盛大！

宋康昊來港參與第20屆香港亞洲電影節，並於浸會大學出席電影節大師班。（莫匡堯 攝）

宋康昊於大師班與香港電影人、觀眾及學生對談，場面盛大。（莫匡堯 攝）

宋康昊在大師班上笑言，成為演員將近30年，首次舉行大師班便獻給香港觀眾，更以廣東話與大家打招呼，非常親民！而大師班則由浸大校友鍾雪瑩主持，金馬影后林嘉欣擔任嘉賓主持，與宋康昊對談及請教演技。作為韓國首位康城影帝，宋康昊主演的《孩子轉運站》及《上流寄生族》等無數主演作品皆揚威海外，然而宋康昊對於作品的看法，則與外界高度評價存在距離，他笑言：「演員生涯接近30年，每次看到自己的演出都感到不好意思、不太敢回看，因為會自覺演得不太好或者後悔當時為甚麼要這樣演繹。」

宋康昊自言是次為從影近30年來首次舉辦大師班，而大師班對談則由金馬影后林嘉欣作為嘉賓主持，浸大校友鍾雪瑩任主持。（莫匡堯 攝）

宋康昊在韓國被譽為「國民影帝」，作品亦多次被受奧斯卡及康城等世界各大影展嘉許，對於進軍荷里活或參演海外電影，宋康昊卻突然提及同樣舉世知名的梁朝偉，指自己受到對方的經驗啟發。宋康昊在大師班上分享指：「之前也有著名的導演邀請過我，但我對拍荷里活電影一事並不太肯定。去年在釜山電影節遇到梁朝偉，傾談了許多關於電影的事，他提到沒有刻意計劃進軍荷里活，一切看緣份與時機，我聽完自己亦有同感，認為應該隨緣。」

提及進軍荷里活，宋康昊於大師班上表示，上年在釜山電影節遇到梁朝偉，深受對方啟發，認為一切應該隨緣。（劉嘉玲IG圖片）

在最新作品《韓戲逼人》裡，宋康昊於電影中飾演一位導演，負責執導一部「戲中戲」，宋康昊對這部以韓國電影業為主題的作品感受甚深，他表示：「我在《韓戲逼人》裡飾演一位導演，不斷去追求拍攝一部完美的電影。我經常也會懷疑自己究竟有沒有足夠的才華去完成，或者足夠熱情去演戲。不單戲中的導演，而是所有從事藝術創作的人應該會有的想法或決心。」宋康昊的演技雖然早已被受國際認可，但仍然謙虛地分享指：「我經常也會查問或監察自己的表現如何，這個過程便會累積下『內功』功力。」

宋康昊於新作《韓戲逼人》裡飾演一位導演。（《韓氣逼人》電影劇照）

雖然在《韓戲逼人》裡飾演導演，但宋康昊卻直言自己沒有成為導演的打算：「在我演戲生涯中，大約20年前便有人邀請我成為導演。雖然我認為導演的世界觀與視角很重要，但我覺得亦要兼顧許多實際的技術性部分，要很有才華、我沒有這方面的能力，所以很鄭重的拒絕了。」宋康昊更明確地續指：「幾年前拒絕了，現在也會拒絕，將來亦沒有這個打算。在韓國也有許多人問我，我也會答『其實做演員已經好辛苦，所以不會想挑戰成為導演』。」

宋康昊笑言做演員已經很辛苦，所以沒有打算挑戰成為導演。（莫匡堯 攝）

從影近30年，宋康昊的銀幕角色非常多變，亦與多位舉世知名的韓國導演多次合作，被問及導演鍾情拍攝自己的原因時，宋康昊開玩笑指：「我覺得導演喜歡找我的原因，是我不夠靚仔！」宋康昊在玩笑背後，卻具有獨到的見解，他解釋指：「如果不夠帥，我便能夠演許多不同角色，可塑性變得非常高。另外從觀眾的角度看我會覺得沒有隔膜或距離，因為這位演員就好像我的朋友、鄰居一樣親切。」

宋康昊開玩笑指自己「唔靚仔」所以導演喜歡找他演戲。（《上流寄生族》電影劇照）

至於電影生涯裡，最令自己滿意的作品，宋康昊即時被問題考起：「每一個演出我也全盡全力，手心是肉、手背亦是肉，很難說哪一次演出自己最為滿意。」但他亦表示：「對韓國觀眾而言，20年前的《殺人回憶》大受歡迎，觀眾非常受落，但我自己便覺得⋯⋯嗯有所保留。」

宋康昊表示自己20年前的作品《殺人回憶》在韓國觀眾間非常受落，自己卻對演出甚具保留。（《殺人回憶》電影劇照）

提到香港電影，宋康昊形容香港為一個電影都市，他表示自己對不少以往的香港電影印象甚深：「不得不提香港在八九十年代的璀璨時期，出產許多出色的電影，香港電影成為韓國電影人的夢想。因為當年看了許多香港電影，後來到千禧年代亦看了許多香港及亞洲電影，印象非常深刻、十分享受。」