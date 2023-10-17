4拍4家族｜謝安琪仔女激罕現身首映　張繼聰爆極寒拍攝苦況感肉赤

香港音樂溫情電影《4拍4家族》，由泰迪羅賓監製兼主演、謝安琪（Kay）、Anna hisbbuR、陳諾霆（Rondi）、陳奐仁及Manson Vibe張進翹主演，並由賴恩慈執導。今日（17日）泰迪羅賓攜同一眾主演出席《4拍4家族》電影首映禮，更於舞台上與真身各自為音樂人的演員們，即場為觀眾表演電影插曲，為10月19日正式上映的電影再度造勢！

4拍4家族》監製兼主演泰迪羅賓攜同謝安琪、Anna hisbbuR、陳諾霆、陳奐仁及張進翹等一眾主演，出席電影首映禮。（葉志明 攝）

謝安琪久違大銀幕多年再度飾演女主角，丈夫張繼聰更激罕帶同一對兒女張瞻、張靖（Kaka）全家總動員到首映現場力撐，非常溫馨！謝安琪與張繼聰亦於首映禮上接受訪問時，謝安琪特意感謝家人的支持：「係最強應援團！同埋頭先司儀邀請佢哋上台，我啲仔女都好大方，又唔怕醜、上台又做手勢（4拍4主題手勢及心心手勢），佢哋兩個真係好高分！」謝安琪亦透露《4拍4家族》團隊因為見自己在家中亦與丈夫子女們「Jam歌」，十足現實版的「4拍4家族」，於是特意邀請全家到場。

謝安琪作為《4拍4家族》女主角，老公張繼聰激罕攜同一對子女張瞻、張靖到首映現場支持，更上台合照，大派心心！（葉志明 攝）

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張繼聰更甜蜜地公開大讚謝安琪的演技，直言：「我睇戲試片嘅時候有少少打個突，點解做得咁勁嘅？唔係因為兩夫妻講啲恭維說話，而係好難做、就算成日拍戲嘅人都未必做得到！」在《4拍4家族》拍攝期間，張繼聰亦陪伴左右，自爆經常高調探班：「佢哋拍套戲有一日好凍，喺飛鵝山！晏晝上飛鵝山得三四度，去到十一、二點都仲未收工，我揸車上去睇下咩環境，見到啲車結霜啊！」向來愛錫謝安琪的張繼聰，心痛地表示：「有少少肉赤囉！我成日都同佢講唔好涉獵拍攝、好辛苦！做歌手幾好呀！著得靚靚、上台唱歌有人歡呼，好高貴嘛！做演員又瞓街、又碌地、又凍！」