宋康昊專訪｜寄語香港電影迎來復興　鍾情周星馳︰有兩部看過百次

有韓國「國民影帝」之稱，同時亦是國際級康城影帝的宋康昊，獲《香港亞洲電影節》邀請，上周來到香港宣傳其新作《韓戲逼人》。有別於其他韓星訪港，宋表現得相當親民，在首映禮上大方跟不少人合照，來到專訪時段，握手、合照全部冇問題，而且言談甚歡，大談新作時，又寄語香港電影加油。如果宋康昊在業界的成就，等同我們的梁朝偉，那麼眼前其親民的態度，就是與周潤發的混合體。



場地提供：香港麗晶酒店

影片剪輯︰鄺鈺瑩

宋康昊獲《香港亞洲電影節》邀請，上周來到香港宣傳其新作《韓戲逼人》。（胡凱欣 攝）

呢世都唔會做導演

在新戲《韓戲逼人》入面，宋康昊飾演一名曾經才華洋溢，但被指江郎才盡的導演，於是極力為新作設計一個驚天動地的結局，以挽回名聲。現實中，宋康昊從事演藝接近30年，拍過不少佳作，有想過是時候轉轉崗位，當個導演？宋康昊︰「講緊大約十年前左右，已經有人建議我做導演，但當時已覺得自己沒有做導演的才能，更覺得以前冇、現在冇、將來都不會有！如果將來再有人叫我做導演，我都會繼續拒絕！」

戲中金導演對鏡頭的執著，宋康昊覺得在不少電影人身上都會有，包括自己。（《韓戲逼人》劇照）

宋康昊覺得自己沒有做導演才能，「以前冇、現在冇、將來都不會有！」（《韓戲逼人》劇照）

答得斬釘截鐵，因為他斷定自己欠缺當導演的世界觀，而且導演要在現場處理萬千項事情，需要超強的執行力才可，「自己就沒有這種能力。」角色被認定才華見底，亦飽受批評，雖然宋已貴為國際級影帝，但一樣會受批評，自己又會以哪種心態自處？此時，宋康昊有趣地突然大叫︰「呀~~~我會好似戲中金導演一樣大叫來發洩。不過如何處理這些批評都冇人可以幫到你，得靠自己慢慢消化。自己不會因為一些批評或負評就覺得好難受，反而會去想點解別人會這樣說，明明已盡心盡力去拍好一部作品，但仍出現負評，到底問題在哪裡？」

宋康昊笑對網民對自己的批評︰「自己不會因為一些批評或負評就覺得好難受。」（胡凱欣 攝）

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南韓電影歷史時刻都有宋康昊在

宋康昊入行28年，亦正正是南韓電影風起雲湧的黃金年代，由亞洲地區小品，到打入世界各地大收經濟效益，更難得是成為國家的軟實力象徵，橫掃奧斯卡，登上康城，而這些歷史都有宋康昊在。不過宋就將這份國家的榮耀，歸功於大家。「大約25年前，南韓電影出現了一個新浪潮，當中誕生了很多新的編劇或導演，因為自己都是差不多時間入行，就似一起同行見證這個電影發展，其中出現了洪尚秀、朴贊郁、李滄東、奉俊昊、金知雲等幾位出色導演，我都有拍過他們的作品，就似一同成長。」

宋康昊憑《孩子轉運站》的演出獲得康城影展的最佳男演員獎。（頒獎禮相片由電影公司提供）

韓國影人曾羨慕想有香港電影成就

在剛過去的釜山電影節上，宋康昊負責頒發「亞洲電影人」獎項予周潤發先生，談到香港電影對自己的影響，宋康昊直言香港電影曾經是韓國電影嚮往成為的目標。「80至90年代正值香港電影的全盛時期，當時不少韓國電影人看香港電影時，覺得簡直是一個夢，好想韓國電影如果有日，可以達到香港電影的受歡迎程度就好了。我好榮幸今年見到周潤發，去年又見到梁朝偉，而自己亦好喜歡周星馳。香港電影仍然有很大的潛力，我相信香港電影將來會迎來一次復興，見到香港跟韓國電影人有不少交流，這是必需要做的，一定要繼續促進這些交流。」

宋康昊來港，都特意找星爺聚一聚，更在海報上互相簽名。（周星馳@IG）

周星馳要看100次

曾經覺得笑片是會受文化及地區限制，外地人未必看得明，偏偏星爺的電影就是有本事吸引到影帝宋康昊注意，看得津津樂道，更透露其中兩部作品已看超過100次。「我睇好多周星馳電影，最喜歡是《功夫》，自己看了有100次了，還有《少林足球》，就算看100次都是這麼好笑。」既然那麼喜歡星爺，可想而知當他知道自己部《茅躉王》（2000）香港版，會由對方配音，心情是多興奮。「後來聽到消息指《茅躉王》在香港拿下票房冠軍，那一定是因為得到周星馳的配音加持，令到本身部戲更豐富。」