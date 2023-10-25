4拍4家族︱上映未夠一週Cut剩天地場　僅兩位觀眾入場仍堅持謝票

香港溫情音樂電影《4拍4家族》，由賴恩慈執導兼編劇，泰迪羅賓監製兼主演，與謝安琪、Rondi陳諾霆、Anna hisbbuR、陳奐仁、Manson張進翹等，譜寫出一個複雜又扎心的家庭，但家庭成員之間最後卻因為音樂而緩解衝突、化解了多年積累的恩怨。《4拍4家族》於10月19日正式上映，可惜叫好不叫座，未及一星期已開始被影院Cut場，不少戲院天地場或僅每日排一場，票房僅錄得約港幣68萬元。

《4拍4家族》於10月19日正式上映，未夠一星期便已開始cut場，票房僅錄得約港幣68萬元。（《4拍4家族》電影劇照）

《4拍4家族》一眾主演一直非常落力為電影宣傳。（葉志明 攝）

《4拍4家族》一眾主演早前更到昂坪市集宣傳。（莫匡堯 攝）

外界對《4拍4家族》反應未如理想，導演賴恩慈（阿Mo）卻積極面對，四出到戲院落力謝票，連僅有兩位觀眾的其中一場賴恩慈亦一樣重視，令觀眾甚感驚訝。賴恩慈今日（25日）於社交媒體上分享一則有關《4拍4家族》報道，以一句在電影場景裡曾經出現的歌詞回應困境，阿Mo表示：「我可以被這個世界淘汰，但不可以被世界擊敗。」這句出自謝安琪與My Little Airport的歌詞，盡顯阿Mo頑強的意志。

賴恩慈籌備《4拍4家族》長達8年，雖然電影上映後成績未如理想，然而仍頑強面對困境。 （林若勤 攝）

賴恩慈亦強調《4拍4家族》在音樂與家庭兩大命題外，亦有滲透更深遠的意義訊息，期待觀眾能夠入場發掘，呼籲香港觀眾以一人一票逆轉票房慘淡的困境，把握《4拍4家族》仍然上映的每一日，進場支持！