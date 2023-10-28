宋康昊自揭演員夢起點　考慮接拍電影三大要素竟與香港演員相同

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（28日）播出第三季第18集，邀請帶同新作《韓戲逼人》來港，出席亞洲國際電影節的康城影帝宋康昊擔任嘉賓。宋康昊於節目中罕有分享自己夢想成為演員的起點，以及考慮接拍電影時的三大要點，其中竟與不少谷德昭曾訪問的香港電影明星完全相同，令觀眾更了解這位韓國國民影帝的大小事。



康城影帝宋康昊光臨《爆谷一周》接受主持人谷德招專訪，大談演員夢想及拍電影的大小事。（《爆谷一周》節目截圖）

宋康昊繼早前出席亞洲國際電影節大師班，分享自己的演戲歷程與對電影的看法後，進一步與谷德昭分享成名前的一段往事。宋康昊表示自己心中一直有成為演員的夢想，並早於少年時期萌芽並發現自己的天份：「這個夢想開始萌芽是在我中學二年級，15歲時。」

宋康昊自揭原來早於15歲時，自己便已希望成為演員。（《爆谷一周》節目截圖）

宋康昊笑言經典不算戲劇化，沒有被甚麼驚世作品打動而渴望成為演員，他表示：「我向一些朋友、或者某些人傳達說話的時候，都會模仿說話的人。我好像是模仿得非常好，因為在我的記憶中，朋友都很開心和喜歡，所以就想自己是否有這樣的才能。就在15歲時在心中萌生了這想法，可以說是讓我現在成為演員的初始點。」

宋康昊表示因為朋友很喜歡自己模仿別人傳話，成為了自己希望成為演員的初始點。（《爆谷一周》節目截圖）

節目主持人谷德昭提及，不少認識的香港演員在考慮接拍電影時，都會考慮「劇本、合作導演或演員、片酬」三大要素，宋康昊聽畢笑言：「我考慮接拍電影的條件和香港的演員們好像差不多！」他續指：「但不是在鏡頭面前才這樣說，我認為片酬應該是放到最後的次序！」

宋康昊聽聞香港演員主要考慮「劇本、合作導演演員、片酬」三大要素，笑自己的考慮點亦差不多。（《爆谷一周》節目截圖）