Matthew Perry花7千萬對抗酒癮毒癮　曾因吸毒命危存活率僅2%

荷里活影星Matthew Perry昨日(28日)被發現在洛杉磯家中浴缸溺斃,終年54歲,不少人猜測其死因與毒品或酒精有關,不過警員在現場並無發現藥物,死因有待確定。

Matthew Perry去年推出自傳分享對抗酒癮及毒癮的心路歷程。(網上圖片)

但的確Matthew Perry多年來飽受毒癮及酗酒問題困擾,2019年曾因過量使用鴉片類藥物導致結腸破裂而幾乎喪命,當時醫生曾表示他只有2%存活率,之後Matthew Perry亦經歷過另一次生關死劫,搶救過程導致他斷了八條肋骨。據悉,Matthew Perry曾接受15次戒療、12次手術,以及參加過約6000次戒酒活動,花費不少於900萬美元(約7000萬港元)。

《老友記》令Matthew Perry名成利就,但代價是壓力太大深化其酒癮及毒癮。(視覺中國)

Matthew Perry在去年出版的自傳《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing by Matthew Perry》中提到,早在14歲時便有酗酒問題,到21歲時已達到失控程度,參演《老友記》(Friends)令他爆紅,但成名帶給他更大壓力,靠酒精與毒品來得到釋放,他透露拍攝《老友記》第三季時,每天服食55片麻醉性止痛藥「氫可酮」。