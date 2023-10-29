Matthew Perry花7千萬對抗酒癮毒癮　曾因吸毒命危存活率僅2%

荷里活影星Matthew Perry昨日（28日）被發現在洛杉磯家中浴缸溺斃，終年54歲，不少人猜測其死因與毒品或酒精有關，不過警員在現場並無發現藥物，死因有待確定。

Matthew Perry去年推出自傳分享對抗酒癮及毒癮的心路歷程。（網上圖片）

但的確Matthew Perry多年來飽受毒癮及酗酒問題困擾，2019年曾因過量使用鴉片類藥物導致結腸破裂而幾乎喪命，當時醫生曾表示他只有2%存活率，之後Matthew Perry亦經歷過另一次生關死劫，搶救過程導致他斷了八條肋骨。據悉，Matthew Perry曾接受15次戒療、12次手術，以及參加過約6000次戒酒活動，花費不少於900萬美元（約7000萬港元）。

《老友記》令Matthew Perry名成利就，但代價是壓力太大深化其酒癮及毒癮。（視覺中國）

Matthew Perry在去年出版的自傳《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing by Matthew Perry》中提到，早在14歲時便有酗酒問題，到21歲時已達到失控程度，參演《老友記》（Friends）令他爆紅，但成名帶給他更大壓力，靠酒精與毒品來得到釋放，他透露拍攝《老友記》第三季時，每天服食55片麻醉性止痛藥「氫可酮」。