周處除三害專訪｜阮經天賊王造型源於日常　王淨感謝劇組豁出性感

由阮經天、王淨主演，黃精甫執導的台灣電影《周處除三害》，在台灣票房大賣，而且在今個月底舉行的金馬獎上更獲七項提名，包括阮經天競逐最佳男主角。事實上電影自公開阮經天的大賊造型後，已換來一陣嘩然，未見過這樣的阮經天，而更意外是在接受《香港01》訪問時，便透露這個造型跟他不用開工時的打扮差不多，「所以我沒有朋友！」小天笑著說。（上映日期︰11月2日）



鳴謝︰

化妝：簡偉文@prettycool_makeup（阮經天）、小紀 @giwewe（王淨）

髮型：Rick@zoomhairstylist（阮經天）、Zoe luan @fourhair（王淨）

造型：Paulawa（阮經天）、zestylingstudio（王淨）

服裝：@douchanglee（王淨）

場地：The Mira Hong Kong

在電影《周處除三害》中，阮經天飾演通緝犯排名上排第三的陳桂林，當自己得知患有絕症，銳意要死得轟轟烈烈，於是開始清除頭二通緝犯的計劃。而跟二號通緝犯香港仔（袁富華 飾）糾纏間，認識了他的女人程小美（王淨 飾）。

小淨初初見到小天的大賊造型也嚇一跳。（梁碧玲 攝）

阮經天為角色留鬍鬚，他指這根本是自己不用開工時的樣子。（《周處除三害》劇照）

阮經天︰想用平常的樣子來演

至於那個大賊造型，阮經天感到非常滿意。「我不用工作的時做就是這個樣子，我經常接到劇本角色後，每每在想有沒有機會，可以用平常阮經天的樣子來演，演戲的時候，有不少機將自己最私密、最誠實一面展現出來，這次把平常的樣子也帶進電影。我不用工作時比較懶，就是這樣子，所以你看我沒有朋友啊！哈哈……我很享受自己在角色的狀態，很享受拍電影的過程，甚至比享受自己的人生更覺享受。」

迢是我們熟悉的阮經天。（梁碧玲 攝）

這是相傳阮經天不用開工的樣子，小天打趣地說︰「所以我冇朋友。」（《周處除三害》海報）

對於這個造型，導演黃精甫非常緊張，而飾演頭號大賊，影帝陳以文都同樣緊張，因為故事發展到阮經天被改邪歸正的陳以文感化，甘去放下一切仇恨削髮歸依，而削髮一幕就是要以文哥操刀。

阮經天︰「這一定要一take過拍，失敗了沒辦法將頭髮接過來，導演想我在剪髮期間，表現出崩潰的情緒，就像懺悔自己一生所有的罪，卸下所有防備如初生嬰兒一樣抱頭大哭。所以我跟以文哥要不斷排練再排練，排練到拍攝前一天，還討論如果發現有問題應該由哪位來喊cut，那應該是我，因為我是最清楚當下自己的情緒，但是我對自己有信心，一定可以順利完成。」結果這個過程，為觀眾帶來有種脫胎換骨的感覺，不再是昔日的大賊。

袁富華飾演的香港仔，都有向他的鬍子打注意。（《周處除三害》劇照）

飾演頭號大賊是金馬影帝陳以文，他改邪歸正後感化了阮經天削髮歸依。（《周處除三害》劇照）

這個半禿半頹的造型，陳以文大哥有份操刀剪成。(《周處除三害》劇照)

王淨︰感謝大家當成是一回事

觀眾看到這樣的阮經天都覺驚訝，那麼王淨在片場見到他又會否版嚇倒？王淨︰「第一天在片場他還未是這個造型，但已經蠻讓人驚艷，因為已是個蓬頭垢面的樣子，而且除了造型外，他的眼神和狀態都讓人忘記了他是誰，有種生人勿近的感覺，他的氛圍就是讓你感染到。」

王淨感謝大家對她的性感大有興趣，但她自覺不算甚麼一回事。（梁碧玲 攝）

阮經天的造型厲害，王淨在戲中都有突破演出，會有兩場性感露背及大側身的場面，未上畫已成話題，但在王淨眼中其實不值一提︰「我是在劇本看到這個角色遇到這種事情，便作出這個演出，不會覺得是甚麼突破不突破，我就是要服務角色嘛，是劇情入面該發生的事情，很順理成章的。只是露個背面，真的不覺得是甚麼突破。」此外小天插話︰「哪下次露正面吧！」現場一起大笑，不過王淨都感謝大家將此當成是一回事。

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王淨在戲中有段不可告人的背後故事。(《周處除三害》劇照)

劇組安排尊重女性

談到拍攝這場戲，王淨亦感謝劇組的細心安排，除了基本的清場工作，拍完的檔案也作特別處理。王淨︰「很感謝劇組對女演員的尊重，安排男性的工作人員別在現場，現場就有Ben哥一個人是男的，大部分留下來的工作人員都是女生。還記得拍攝完的記憶卡，劇組就把記憶卡拿出來，隔天立即送到台北工作室，確保不會讓檔案有外流的可能，令我非常安心。」

王淨在戲中被逼跟袁富華有親密接觸。（《周處除三害》劇照）

說到這裡，小天想起一件事︰「有場戲王淨需在背後半裸跪著，我要跟Ben哥在打，當時我們兩個一邊打一邊走走走，不想太靠近她免尷尬。」王淨︰「你們覺得我很緊張嗎？其實我覺得蠻好的。」小天︰「只是個氛圍吧，大家都不想小淨受到傷害。」小天還續說︰「小淨也許沒有緊張，但對旁人來說，大家為這個角色作很多犧牲，這個廿歲出頭的女孩子，要演這麼深情感的角色，經歷這麼黑暗，所犧牲遠遠不止是身體上，還可能是心理上的折磨。」實在是很窩心的一句話。

王淨在戲中會跟袁富華及阮經天，按劇情發展有著不同的關係。（《周處除三害》劇照）

最後問到兒時聽「周處除三害」的故事，就是要學懂面對自己的壞，改掉所有的不好，要兩位說出最想改掉的壞習慣，又會是甚麼？王淨︰「我有拖延症，例如9:30要起來做運動，通常做運動時已經是11點，很嚴重。」阮經天︰「都是自己面對自己的過程，剛巧在40歲（拍攝時年紀）經歷一次，愈來愈要學懂面對自己，不管是好是壞，不假裝，不作過多的掩飾，這是我拍完慢慢經歷的變化。」