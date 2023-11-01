《釀魂》票房破千萬　袁澧林首回應不出Po事件︰我都覺得應該係我

由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒主演，黃永峯（Charlie）監製，新晉導演岑嘉彥首部執導電影《釀魂》，自8月24日上映以來，兩個月來票房剛好大破1000萬大關，創下Anson Lo個人的最佳成績。而早前監製Charlie更發文力斥，有演員未有出Po幫助宣傳，大家推斷所指的就是袁澧林（Angela），而她昨日出席活動時就對事件作出回應。



電影上畫長達兩個月，亦成功創下個人新紀錄，破千萬。（《釀魂》海報）

袁澄林去年為自己主演的《窄路微塵》，都有四出宣傳，包括跟導演林森出席日本上畫宣傳。（Instagram：angela.yuen）

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當時電影《釀魂》上畫到9月，票房達600萬，監製黃永峯就在社交平台發文感謝團隊的付出時，但就特別表示對其中一位主演，從未有出Po宣傳感到失望：「其實忙我明嘅……但有份主演連一個post都唔出我自問失望……」而從監製標註的演員名單中獨欠袁澧林，故大家都相信他所指的正是Angela。

《釀魂》監製黃永峯與男主角Anson Lo盧瀚霆。（黃永峯IG圖片）

一眾神徒趁電影昨晚破千萬，在戲院舉行《千人攜手創千萬》包場活動，Anson Lo都有拍片答謝，（影片截圖）

袁澧林在《釀魂》裡，飾演Anson Lo身故女朋友，在電影預告中鏡頭不多，相比其他女演員的戲份較少，而袁澧林的確未有出席《釀魂》首映，在個人社交平台亦沒有發放有關《釀魂》的資訊或相片。對於有關投訴，Angela一直未有作出回應，直至昨晚（31/10）出席公開活動才首次回應。

袁澧林一直未有回應事件，直至昨晚（31/10）出席公開活動才首度回應。（Viu1訪問畫面）

釀魂｜監製再發功鬧某演員後刪文 「您將來有幾紅我都唔會尊重」

問到監製所指的會否覺得是指自己，袁澧林就笑著回應︰「我都覺得應該係我嘅，呢個係一個小小誤會，當時有傳媒話我缺席首映係因為去咗台灣帶隊打排球，其實唔係，我係去咗當地的Sundance電影節，當地傳媒都有報道。其實只要時間許可，我一定配合所有宣傳活動。」

Angela亦覺得事件已告一段落，Charlie之後都有在帖文上重新Tag自己，「我都有Repost番。」雖然自己未有就事件親自跟監製聯絡，但經理人就有代為了解。至於問到對監製當日的說話會否感到意外？袁澧林︰「又冇嚇一跳，但我都好理解嘅。」