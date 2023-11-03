白日之下‧專訪｜導演簡君晉剖析電影信息：相信仲有人渴求真相

簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大偉及梁雍婷等主演的《白日之下》，日前於東京電影節展映，《香港01》於當地專訪電影團隊，談第四權的重要性、談新聞行業前景艱難，導演表示希望藉著這部片帶出最重要的信息：「全世界都會問，仲需唔需要新聞呢？我相信仲有人渴求真嘅嘢，就係真相」。

簡君晉透露幾年前有機會開拍《白日之下》時，就意屬由林保怡飾演院長一角，形容對方為「不斷挑戰自己、好想突破嘅演員」。（陳穎思攝）

衝擊過後，依然堅守

《白日之下》以2015年劍橋護老院虐待院友事件為題材，由余香凝飾演的偵查組記者作切入點，導演表示電影並非純粹去演繹事件的來龍去脈，而是用記者角度去帶出更大信息，常說媒體是「第四權」，但無論電影或現實，都看到這份監察社會的力量一直被削弱，對導演來說正是拍《白日之下》的初衷：「我覺得第四權一定存在，一路會有，依套電影唔係要講第四權有幾咁重要，反而係第四權面對嘅挑戰、面對嘅衝擊，但係衝擊過後，我哋仍然係有班人係堅守，仍然有一班人相信佢嘅力量喺度」。

問導演為何安排林保怡有視障，他表示：「絕對唔係影射一個人，佢係代表緊千千萬萬個可能喺度做緊依啲作惡事嘅一個角色」。（影片截圖）

「而家全世界都會問，仲需唔需要新聞呢？仲需唔需要有質素嘅新聞，而家紙媒式微，網媒各樣嘢都混沌緊，但我相信仲有人渴求真嘅嘢，就係真相，所以我自己都抱住個希望」。《白日之下》片尾一幕影住記者們在黑影下探訪，導演強調黑影中仍有一道曙光，代表著一份信念：「縱然困難，你都應該要去行出嚟，係一個態度，樂觀亦都係一個態度，樂觀唔係我覺得個世界好美好，而係再困難都仍然有希望，再暗嘅地方你都見到曙光，而家班記者或者好多人，唔同嘅人緊守佢嘅崗位，抹下眼淚，繼續向前行」。

余香凝表示不少優先場觀眾問她真實事件是否如電影所述，她直指「呢個世界發生緊好多唔公義嘅事」。（舛陳穎思攝）

余香凝：當媽媽後感受更大

為了準備角色，余香凝事前花了不少功夫，上網翻閱舊新聞去了解事件的來龍去脈屬基本，要更進一步去塑造角色就要用上特別一點的方法：「我真係有搵啲讀新聞系、依家做緊記者朋友出嚟傾下，即係究竟佢哋對呢個社會或者佢哋自己有冇一啲經歷，係令到自己好沮喪嘅時候，或者佢依家對記者嘅行業係點樣嘅態度，攞呢啲感覺。同埋自己有去實地考察一啲院舍。因為我想揾到偵查組嘅感覺，所以我都冇經劇組，自己一個人去搵、去睇、去影，當去搵料。」

平時主要接觸娛樂版記者，在余香凝眼中是較輕鬆的一群，而港聞記者就有一份使命感：「雖然咁講好大件事，但你feel到佢哋內心係有一種想真係揭露真相、或者報導一啲大家唔知道嘅嘢，或者追求緊公義，不過當然佢哋會將呢樣嘢擺到好後，唔會講出嚟嘅，但你feel到佢哋內心嗰種熱血。」

余香凝表示《白日之下》是她當媽媽後第一部正劇，多了一個身份亦多了一些感受：「我對人與人之間嗰種情感，好似係再容易啲去感受到，或者係個感受更加大，甚至乎同演員之間嘅交流，我自己都覺得好似同以前有啲唔同咗」。

為《白日之下》配樂的朱芸編表示很著重留白一環，所以電影前半小時沒背景音樂，或一些重要場口都不會刻意加煽情音樂。（陳穎思攝）

不要太易忘記

談起2011年南韓電影《無聲吶喊》亦是類同題作，會否擔心被比較，導演表示盡量做到跟對方不同角度，但希望能夠帶來同樣回響：「《無聲吶喊》你好成功嘅電影，佢喺韓國帶嚟嘅迴響，令到有真正嘅改變，去保障到當地真係需要幫助嘅人，依個係我哋一個小小擺喺入邊嘅渴望，呢個電影最後出到嚟，會有啲政策或者某啲法律改善，令到有需要嘅人或者作惡嘅人可以被繩之於法，被需要幫助嘅人可以得到幫助，小則就希望起碼你睇完你感動、唔好忘記呢件事」。