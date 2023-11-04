飯戲攻心2｜黃子華確認缺席　現身東京以經典對白回應唔拍續集？

昨日（3/11），2024賀歲片《飯戲攻心2》正式啟動宣傳活動，出席的演員包括上集的張繼聰、鄧麗欣、林明禎、王菀之、陳湛文，幾位接受傳媒訪問時亦正式確認，大佬黃子華不會演出續集。咁大佬去咗邊呢？原來佢真係「行出去，行遠啲」，行咗去日本。黃子華正身處《東京國際電影節》，跟《毒舌大狀》導演吳煒倫做宣傳及出席映後分享會，期間有觀眾問到電影會否有續集？子華就回應得斬釘截鐵。



張繼聰直接回應《飯戲攻心2》並冇黃子華演出。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心2》海報，已沒有黃子華，換上謝君豪、何啟華、魏浚笙等參與演出。（《飯戲攻心２》海報）

自《飯戲攻心2》公布演員陣容以來，有冇黃子華演出就成為不少影迷關注的事宜，直至昨日舉行的宣傳活動「訂fun禮」，二佬張繼聰接受傳媒訪問時就直接回應傳聞：「而家我哋開門見山，就係咁多人喇！」至於子華戲中的「舊愛」鄧麗欣則表示：「大佬……佢嘅精神係一路都喺到。」

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黃子華正在日本東京電影節，與《毒舌大狀》導演吳煒倫進行宣傳。（相片由讀者提供）

黃子華唔喜拍續集？

就未有接拍一事，網民都議論紛紛，有指黃子華向來不喜拍續集，連收視極高的《男親女愛》都只有舞台劇版，TVB一直想佢同鄭裕玲（Do 姐）拍續集都堅持婉拒，故大家都推斷這是子華拒演《飯戲攻心2》的原因。

《男親女愛》2000年播映，收視達50點歷史新高。(《男親女愛》影片截圖)

事有湊巧，身在《東京國際電影節》的子華，在映後分享會上，有觀眾問到《毒舌大狀》咁好反應，有冇機會拍續集呢？導演吳煒倫率先表示唔想︰「我暫係唔會諗續集住，因為《毒舌大狀》這個劇本寫了年半時間，這是非常地獄的過程，我唔想去多次地獄。」

日本觀眾對《毒舌大狀》都有讚冇彈。（相片由讀者提供）

子華用電影對白回應，全場拍掌叫好。（相片由讀者提供）

隨後子華便立即回應︰「但若然佢係會拍續集，而佢唔搵我……Everything is wrong！」現場觀眾剛剛睇完《毒舌大狀》，對於這句對白可謂新鮮熱辣，而子華亦立即引用作回應，惹起全場拍掌兼歡呼大叫。由此可證，子華神並不抗拒拍續集或系列電影，但為何會消失於《飯戲攻心2》就不得而知。